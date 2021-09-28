Новый резидент "Технополис Москва" займется разработкой ПО для энергосбережения

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Энергосервисная компания "Энергосбережение" получила статус резидента особой экономической зоны "Технополис Москва", где планирует разрабатывать программное обеспечение для управления энергосберегающим оборудованием. Об этом сообщил журналистам во вторник руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Александр Прохоров.

"Проект нового резидента особой экономической зоны "Технополис Москва" - разработка ПО для управления энергосберегающим оборудованием, позволяющим экономить тепловую энергию. Программное обеспечение можно использовать в многоквартирных домах, коммерческих и административных зданиях. Общий объем инвестиций в проект с 2021 года по 2024 год составит более 96 млн рублей. Компания планирует создать не менее 55 рабочих мест", - сказал Прохоров.

Компания "Энергосбержение" специализируется на установке энергосберегающего оборудования - автоматизированных узлов управления системой тепло- и водоснабжения зданий Москвы. Автоматические узлы не позволяют подавать в батареи помещений излишнюю тепловую энергию, что приводит к ее экономии.

Как добавил генеральный директор ОЭЗ "Технополис Москва" Геннадий Дегтев, для эффективной реализации своих целей компания "Энергосбережение" приняла решение о размещении на территории ОЭЗ "Технополис Москва" в помещениях общей площадью 547 кв. м на площадке "Печатники". Ввод объекта в эксплуатацию ожидается в начале 2022 года. Новый резидент поможет усилить кластер энергоэффективных компаний особой экономической зоны столицы.

ООО "Энергосбережение" устанавливает энергосберегающее оборудование в многоквартирные дома Москвы за свой счет на основании энергосервисных договоров сроком на шесть лет. Собственники уплачивают компании сумму из части достигнутой экономии. После окончания срока действия договора оборудование бесплатно переходит собственникам жилья. В докладе Минэкономразвития РФ за 2020 год компания упоминается как "локомотив энергосберегающих мероприятий на системах ЦО МКД в Москве за счет внебюджетных средств".