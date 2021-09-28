На Ставрополье создадут 3,5 тыс. рабочих мест в агропромышленном комплексе до 2025 года

ПЯТИГОРСК, 28 сентября. /ТАСС/. Инвесторы к 2025 году реализуют на Ставрополье около 60 проектов в сфере агропромышленного комплекса (АПК), что позволит создать свыше 3,5 тыс. рабочих мест. Об этом сообщили журналистам во вторник в пресс-службе министерства сельского хозяйства региона.

"К 2025 году на Ставрополье планируется завершить 58 инвестпроектов в сфере АПК. За счет их реализации в крае появятся новые тепличные комплексы, птицекомплексы, комплексы по производству молока, а также будут заложены новые сады и питомники. Для работы на этих объектах будет привлечено порядка 3 540 человек", - говорится в сообщении.

Отмечается, что появится потребность в операторах машинного доения, операторах животноводческих комплексов, трактористах-машинистах, мелиораторах и в рабочих, не имеющих квалификации. В настоящее время сельское хозяйство занимает второе место после сферы торговли по уровню занятости населения в Ставропольском крае. Сегодня в отрасли трудятся более 190 тыс. человек.

"Отток молодых специалистов и квалифицированных кадров из села по-прежнему остается одной из основных проблем в развитии агропромышленного комплекса, для ее решения необходим комплексный подход. В первую очередь, необходимо создавать новые рабочие места с достойной заработной платой. Сегодня этому активно способствует государство, привлекая инвесторов. Только за 2020 год в АПК края появилось 1 000 новых рабочих мест, а средний уровень оплаты труда составил 33,5 тыс. рублей", - подчеркнул министр сельского хозяйства Ставропольского края Владимир Ситников, слова которого приводятся в сообщении.

По данным пресс-службы, для стимулирования притока кадров Минсельхоз края реализует мероприятия госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий", в рамках которой улучшаются условия жизни на селе. Так, в 2021 году на строительство и ремонт 31 объекта социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности направлено 559 млн рублей, а в 2020 году на сумму 946 млн рублей удалось отремонтировать и построить порядка 50 объектов по краю. Помимо этого, с 2022 года министерство начнет компенсировать затраты сельхозорганизаций на оплату труда и проживание студентов, которые будут привлечены для прохождения производственной практики.

Сообщается, что для финансирования нового вида стимулирования обновления кадрового ресурса АПК региона на 2022 год в бюджете края предусмотрено порядка 900 тыс. рублей. Объем средств на 2023 год будет сформирован исходя из заинтересованности предприятий в таком механизме поддержки.