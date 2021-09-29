Аграрии Ставрополья начали осенний сев зерновых культур

ПЯТИГОРСК, 28 сентября. /ТАСС/. Аграрии Ставрополья приступили к осеннему севу зерновых культур, большинство районов края начнут посевную позже из-за обильного количества осадков. К работе приступили пять территорий из 26 районов и городских округов, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе министерства сельского хозяйства региона.

"На Ставрополье стартовала осенняя посевная кампания. Первые тонны семян озимого ячменя уже внесены в почву на полях Андроповского, Апанасенковского, Буденновского, Левокумского и Петровского округов. Выпавшие в крае осадки улучшили влагообеспеченность сельхозугодий в этих территориях и за несколько дней аграрии засеяли здесь этой озимой культурой более 7,4 тыс. га, в том числе 5,5 тыс. га - на зерно", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ряде муниципалитетов выпало в пять раз больше недельной нормы осадков, поэтому старт посевной кампании в них пришлось отложить. Перенос начала посевных работ не должен сказаться на итогах всей посевной кампании.

"На территории Ставрополья установился благоприятный температурный режим, который позволит аграриям завершить сев озимых в оптимальные агротехнические сроки. Нарастить ход осеннего сева активными темпами в муниципалитетах рассчитывают с 1 октября", - сказано в пресс-релизе. Сообщается, что сначала сельхозпредприятия посеют озимый ячмень, после него приступят к озимой пшенице.

"В тех округах, где позволяет влажность почвы, сельхозтоваропроизводители продолжают вести подготовку к севу. Так, организации готовят угодия после уборки кукурузы, подсолнечника и сахарной свеклы, которые являются хорошими предшественниками для озимых культур. Под их сев в крае отведено 2,1 млн га, в том числе на зерно - 2 млн га, озимых на корм - 26,3 тыс. га. Их урожайность будет зависеть от перезимовки до возобновления весенней вегетации", - рассказал министр сельского хозяйства Ставропольского края Владимир Ситников, слова которого приводятся в сообщении.