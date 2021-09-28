{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Кабмин после 1 ноября попросит о выделении еще 500 млрд рублей на инфраструктурные кредиты

Газета "Известия" ранее сообщала, что некоторые субъекты не были удовлетворены определенными правительством лимитами по инфраструктурным кредитам и собираются направлять дополнительные заявки на финансирование своих проектов

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Средства для предоставления инфраструктурных кредитов регионам в объеме еще 500 млрд рублей будут запрошены правительством РФ после 1 ноября. Об этом сообщил на инфраструктурном конгрессе "Российская неделя ГЧП" в Москве вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"До 1 ноября должны окончательно утвердить и распределить все ресурсы, после этого будем обращаться о выделении вторых 500 млрд. Итого мы рассчитываем на сумму 1 трлн [рублей]", - сказал Хуснуллин.

В понедельник газета "Известия" сообщала, что некоторые субъекты не были удовлетворены определенными правительством лимитами по инфраструктурным кредитам и собираются направлять дополнительные заявки на финансирование своих проектов.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 24 июля подписал постановление о предоставлении льготных бюджетных кредитов регионам на развитие инфраструктуры. Финансовую поддержку получат регионы, которые примут участие в отборе проектов. Объем выданных инфраструктурных кредитов достигнет 500 млрд рублей к 2024 году. В послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин заявил, что регионы получат инфраструктурные кредиты по сниженной ставке сроком на 15 лет.

Теги
РоссияХуснуллин, Марат Шакирзянович
Кабмин отказался от повышения налога для компаний, направляющих прибыль на дивиденды
Читать полностью