Кабмин после 1 ноября попросит о выделении еще 500 млрд рублей на инфраструктурные кредиты

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Средства для предоставления инфраструктурных кредитов регионам в объеме еще 500 млрд рублей будут запрошены правительством РФ после 1 ноября. Об этом сообщил на инфраструктурном конгрессе "Российская неделя ГЧП" в Москве вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"До 1 ноября должны окончательно утвердить и распределить все ресурсы, после этого будем обращаться о выделении вторых 500 млрд. Итого мы рассчитываем на сумму 1 трлн [рублей]", - сказал Хуснуллин.

В понедельник газета "Известия" сообщала, что некоторые субъекты не были удовлетворены определенными правительством лимитами по инфраструктурным кредитам и собираются направлять дополнительные заявки на финансирование своих проектов.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 24 июля подписал постановление о предоставлении льготных бюджетных кредитов регионам на развитие инфраструктуры. Финансовую поддержку получат регионы, которые примут участие в отборе проектов. Объем выданных инфраструктурных кредитов достигнет 500 млрд рублей к 2024 году. В послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин заявил, что регионы получат инфраструктурные кредиты по сниженной ставке сроком на 15 лет.