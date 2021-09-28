Город Санья на Хайнане в 2021 году усилил сферу услуг путем ее диверсификации

Как уточнили местные власти, все более важную роль в развитии этой ключевой инновационной зоны экономического развития играют новые виды туризма, финансовый, а также коммерческий сектор. Постоянно повышается значимость расположенных там магазинов беспошлинной торговли, которые стали основой для динамичного роста потребительского сектора в регионе. Среди перспективных предприятий, разместившихся на данной площадке и содействующих ускоренному формированию Хайнаньского порта свободной торговли, - наукоемкие компании - разработчики передовой технической продукции и крупные фирмы, занимающиеся организацией международных круизов.

Одним из стимулов успешного внедрения инноваций в этот особый финансовый кластер и привлечения туда инвесторов, в том числе зарубежных, считается гибкая налоговая политика. Она позволила компаниям, осуществляющим деятельность в стратегически важных направлениях, значительно снизить издержки и высвободить часть капитала для создания новых и расширения уже существующих проектов. Не менее важными факторами, которые в последнее время привлекли внимание приоритетных предприятий, основавших головные офисы, филиалы и представительства в центральном деловом районе Санья, стало упрощение системы официальных процедур и выдача поощрительных грантов коммерческим организациям, которые соответствуют критериям, установленным хайнаньской администрацией.

"В этом деловом районе можно за сутки зарегистрировать компанию и за два дня пройти формальности для получения льгот. На протяжении всего этого процесса нас обслуживала специальная компетентная служба", - рассказал генеральный директор холдинга Caissa Group Лю Цзянтао. По его мнению, в Санья создана надежная стартовая площадка для предприятий, стремящихся выйти на международные рынки и закрепиться на них.

Согласно статистике, в центральном деловом районе города зарегистрировано 84 крупных проекта, инвестиции в которые составят порядка 52 млрд юаней (свыше $8 млрд по текущему курсу). Там разместились такие крупные китайские компании, как продовольственная корпорация COFCO, промышленно-финансовый гигант Poly Group, Taiping Financial Holdings. По официальным подсчетам, за январь - август приток капитала для реализации экономической программы на территории этой особой зоны превысил 5,53 млрд юаней (более $857 млн), увеличившись в годовом исчислении на 35,8%.

Значимость города

Санья - один из ключевых центров экономического развития Хайнаня, значительную часть доходов которого обеспечивает сфера услуг. Администрация острова планирует превратить город в ведущий финансово-экономический центр с передовой инфраструктурой, где будут находиться штаб-квартиры многих ведущих китайских и зарубежных компаний. Этот крупный населенный пункт, также известный во всем мире как первоклассный курорт, преображается из года в год, привлекая внимание все большего количества инвесторов.