Еврокомиссар по энергетике провела переговоры с министром энергетики Украины

БРЮССЕЛЬ, 28 сентября. /ТАСС/. Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон провела переговоры с министром энергетики Украины Германом Галущенко. Об этом еврокомиссар сообщила во вторник в своем Twitter.

"Конструктивная встреча с Германом Галущенко перед саммитом ЕС-Украина. Я приветствую приверженность Украины продвижению реформы энергетического рынка. Вы можете рассчитывать на поддержку ЕС в области энергетической безопасности и синхронизации украинской энергосистемы", - написала она.

Встреча Симсон с Галущенко прошла на фоне подписания контракта по газу Венгрией и "Газпромом". Стороны подписали 27 сентября новый долгосрочный контракт на поставку газа в обход Украины. Документ был завизирован руководителями "Газпрома" и энергетической компании MVM в венгерском МИД. В преддверии заключения договора Киев заявил о разочаровании данным фактом и пообещал обратиться в Еврокомиссию для предоставления оценки соответствия этого соглашения европейскому законодательству в области энергетики.

В качестве последствия решения о газовом контракте дипведомство Украины предупредило о переносе заседания совместной межправительственной украинско-венгерской комиссии по вопросам экономического сотрудничества.