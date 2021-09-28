Исследование: в РФ более 95% правовых актов успешно проходят оценку регуляторных рисков

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Ведомства - разработчики отказываются от работы над проектами нормативно-правовых актов (НПА) на этапе составления сводных отчетов с оценкой регулирующего воздействия (ОРВ) лишь в 4,8% случаев. Об этом говорится в аналитическом докладе "Качество проведения оценки регулирующего воздействия в России: что показывает сплошной анализ текстовых данных?", подготовленном Центром перспективных управленческих решений (ЦПУР).

"На разных этапах прохождения ОРВ ведомство - разработчик может отказаться от дальнейшей работы над законопроектом. Тем не менее из всех документов, проходивших ОРВ за 2013-2021 годы, только в 4,8% случаев работа над проектом НПА, вынесенным на ОРВ, была прекращена. Процент отказов от дальнейшей разработки проектов НПА довольно стабилен во времени и варьируется от 2,6% в 2013 году до 7,5% в 2017 году", - говорится в исследовании.

В работе также отмечается, что сводные отчеты по регулирующему воздействию проектов нормативно-правовых актов не оказывают существенного влияния на дальнейшую судьбу законодательной инициативы.

"Результаты регрессионного анализа показали, что качество подготовки сводного отчета не является значимым фактором, влияющим на дальнейшую судьбу проекта НПА. Оно не влияет ни на содержание заключения Минэкономразвития, ни на принятие решения об отказе от разработки проекта НПА, ни на итоговую передачу проектов федерального закона на рассмотрение в Госдуму. Это само по себе может снижать мотивацию к качественному составлению отчетов", - отмечается в исследовании.

По данным ЦПУР, за 2015-2021 гг. только 2,2% отчетов о регулирующем воздействии были полностью заполнены, почти в трети отчетов не были заполнены даже обязательные графы.

Этапы обсуждения проектов

Вместе с тем общественное обсуждение проекта, являющееся вторым этапом ОРВ, оказывает более существенное значение на его судьбу, отмечается в исследовании. "Большее число просмотров страницы проекта НПА на портале regulation.gov.ru, большее число голосов "против" и отзывов на проект связаны с большей вероятностью того, что Минэкономразвития даст на него отрицательное заключение. Существует сильная положительная корреляция количества отзывов на проект НПА на сайте regulation.gov.ru и отказа от продолжения разработки проекта ведомством, которое его подготовило", - сообщается в докладе. В ЦПУР подчеркивают, что данные выводы касаются проектов, в отношении которых состоялось общественное обсуждение - более чем за половину проектов НПА никто не подал голос "за" или "против" и не оставил ни одного комментария.

На третьем этапе ОРВ, когда заключение о проекте формирует Минэкономразвития, сводный отчет ведомства - разработчика не имеет существенного влияния, отмечают исследователи. "Министерство, в дополнение к результатам общественного обсуждения, в большей степени ориентируется на административный вес и роль ведомства - разработчика НПА в нормотворческом процессе", - говорится в докладе.

"На основе проведенной оценки качества организации процедуры ОРВ в России можно утверждать, что, если существующая практика ОРВ сохранится, она не сможет обеспечить нормальную работу системы контроля за качеством регулирования экономических отношений на всех стадиях регуляторного цикла, как это предполагается законом об "Обязательных требованиях", - резюмируют аналитики ЦПУР.