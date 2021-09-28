Минстрой допустил корректировку правил предоставления инфраструктурных кредитов регионам

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Правила предоставления регионам инфраструктурных бюджетных кредитов могут быть изменены при распределении второго транша в 500 млрд рублей, сообщил во вторник первый замминистра строительства и ЖКХ России Александр Ломакин на пленарной сессии Российской недели государственно-частного партнерства.

"Некоторые регионы предлагают правила скорректировать, и, вполне возможно, рассматривая следующий транш в 500 млрд рублей, о котором сказал вице-премьер Марат Шакирзянович Хуснуллин, мы попробуем с Минфином и Минэкономразвития обсудить этот вопрос и подкорректировать предоставление инфраструктурных бюджетных кредитов", - сказал Ломакин.

В частности, для получения инфраструктурного кредита необходимо предусмотреть внебюджетные источники финансирования, обеспечить возвратность средств, окупаемость проекта и соблюсти ряд технических требований, отметил первый замглавы Минстроя.

Он признал, что нынешние правила предоставления инфраструктурных кредитов сложные, но осуществимые, что подтверждается большим количеством заявок от регионов, которые уже превысили выделенный лимит в 500 млрд рублей. Причем основная часть проектов, по словам Ломакина, связана с комплексным развитием территорий, которое позволяет повысить качество жизни населения и получить дополнительные экономические эффекты.

Ранее Хуснуллин на пленарной сессии сообщил, что после 1 ноября правительство обратится с предложением увеличить средства для предоставления инфраструктурных кредитов регионам еще на 500 млрд рублей - до 1 трлн рублей.

На федеральном уровне разработан комплекс мер экономической поддержки регионов - так называемое инфраструктурное меню для развития инфраструктуры и жилищного строительства. У регионов есть возможность взять инфраструктурные бюджетные кредиты, привлечь деньги через инфраструктурные облигации, использовать деньги Фонда национального благосостояния. Для получения инфраструктурных бюджетных кредитов регионам необходимо принять участие в отборе проектов. Ранее Ломакин сообщал, что правительственная комиссия по региональному развитию уже одобрила заявки на инфраструктурные кредиты от 23 регионов России.