Омская область освободит владельцев электромобилей от транспортного налога

ОМСК, 28 сентября. /ТАСС/. Власти Омской области, жители которой жаловались президенту РФ Владимиру Путина на плохую экологию, освободят от транспортного налога владельцев электромобилей, сообщила во вторник пресс-служба правительства региона. Это поможет снизить выбросы в атмосферу.

Жители Омска во время прямой линии пожаловались, что не почувствовали эффекта от реализации в регионе нацпроекта "Экология". Люди вынуждены дышать воздухом, в котором превышены предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ, в регионе высокий уровень легочных заболеваний.

"Осенью хотим внести законопроект на рассмотрение областного парламента, где предлагаем освобождать от налога электромобили. Таким образом надеемся стимулировать их приобретение и, соответственно, тем самым снижать нагрузку на атмосферу, уменьшая выбросы", - цитирует пресс-служба губернатора Омской области Александра Буркова.

Он добавил, что правительство уже подписало соглашение с сетевыми энергетическими компаниями на установку терминалов для зарядки электромобилей. "Заинтересованных в этом инвесторов много. Все понимают, что электромобили - машины будущего", - приводит слова Буркова пресс-служба. При Министерстве строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области создана специальная рабочая группа, которая прорабатывает места размещения таких терминалов не только в самом Омске, но и в сельских районах.

По cловам главы региона, сейчас в Омской области 17 таких зарядных станций. "На сегодняшний день, по данным госавтоинспекции, в регионе зарегистрирован 301 электромобиль: по сто машин на протяжении трех лет прибавляется каждый год", - сказал губернатор.

Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко, которая посетила Омск 26-27 августа, отметила, что Омск занимает пятое место среди городов РФ с самым загрязненным воздухом. По ее словам, более 84% вредных выбросов обусловлены деятельностью промышленности. Она подчеркнула, что проблемы экологии в Сибири необходимо решать ускоренными темпами, так как эти вопросы входят в тройку самых острых для жителей Сибирского федерального округа.