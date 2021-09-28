Сервис "Сбер Еаптека" планируют запустить на всей территории Кубани в течение года

КРАСНОДАР, 28 сентября. /ТАСС/. Хаб сервиса "Сбер Еаптека" открыли в Краснодаре. По планам, к концу следующего года сервис будет работать на территории всего региона, сообщила журналистам во вторник заместитель председателя правления "Сбера" Ольга Голодец.

"Мы запустили [сервис "Сбер Еаптека"] в Краснодаре, а ранее - в Сочи и Новороссийске, в течение следующего года охватим весь регион", - сказала Голодец.

По ее словам, сервисы здравоохранения востребованы жителями регионов страны, а также врачами, снимают рутинные процессы и "в целом повышают качество медицинских услуг".

"Благодарен за поддержку и внимание к нашему региону. В мае в Сочи мы уже открыли первый в крае хаб онлайн-сервиса "Сбер Еаптека". Интернет-продажа лекарств востребована у жителей, особенно в период пандемии. Поэтому сегодня мы запускаем аналогичный центр в Краснодаре. У "Сбера" есть и другие инновационные разработки в различных сферах. Мы заинтересованы в их развитии в крае", - добавил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Также представители банка представили продукты компании в области здравоохранения с использованием искусственного интеллекта. Власти Краснодарского края в ближайшее время планируют обсудить внедрение продуктов.

"Сбер Еаптека" - один из лидеров сферы электронной продажи и доставки безрецептурных лекарств и товаров для здоровья в России. Ассортимент сервиса насчитывает около 70 тыс. товаров. Ежемесячно сервисом пользуются более 9 млн человек. Сервис работает в более чем 60 регионах России.