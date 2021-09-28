ЮФУ получит господдержку для достижения национальных целей

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 сентября. /ТАСС/. Южный федеральный университет (ЮФУ) стал одним из победителей базовой части программы "Приоритет-2030", в результате чего вуз получит 100 млн рублей на достижение национальных целей РФ до 2030 года. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе ЮФУ.

"Объявлены результаты отбора участников программы господдержки и развития университетов - "Приоритет-2030". Южный федеральный университет вошел в число победителей первого этапа конкурса. <...> "Приоритет-2030" позволит сконцентрировать ресурсы для обеспечения вклада российских университетов в достижение национальных целей развития Российской Федерации на период до 2030 года, повысить научно-образовательный потенциал университетов и научных организаций", - говорится в сообщении.

Говоря о национальной цели РФ по вхождению в десятку стран-лидеров по объему научных исследований, ректор ЮФУ Инна Шевченко подчеркнула роль вуза в ее достижении. "Так, ученые ЮФУ разрабатывают методы восстановления и сохранения почвенных ресурсов, ведут исследования в области агроклиматологических моделей, работают в области ускорения дизайна новых химических соединений для низкоуглеродных технологий, робототехники, нейротехнологий, генетики", - цитирует пресс-служба ЮФУ Шевченко.

По ее словам, вуз также сформировал задачу по созданию сети экспериментальных площадок для отработки новых технологий. "Важной задачей для вуза является создание сети экспериментальных полигонов, площадок, на которых индустриальные и академические партнеры смогут вместе с нами отрабатывать и улучшать свои технологические решения. Это механизм, с помощью которого университет намерен ответить на глобальные вызовы мировой повестки", - сообщила Шевченко.

Во второй этап программы поддержки университетов прошли два университета из Ростовской области - ЮФУ и ЮРГПУ(НПИ) им. Платова. Донские вузы поучаствуют в отборе на получение дополнительной господдержки на развитие университетов исследовательского типа мирового уровня.