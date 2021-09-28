Чернышенко обсудил с главой МИД Вьетнама реализацию российско-вьетнамских инвестпроектов

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко и глава МИД Вьетнама Буй Тхань Шон обсудили вопросы реализации и расширения списка приоритетных российско-вьетнамских инвестпроектов. Об этом ТАСС сообщили в аппарате вице-премьера РФ.

"На рабочей встрече особое внимание было уделено мерам по наращиванию кооперации между странами в торгово-экономической и банковской отраслях. Во встрече также приняли участие представители МИД России", - отметили в пресс-службе вице-премьера.

Чернышенко указал, что российско-вьетнамские связи развиваются по широкому спектру направлений: в политической, торгово-экономической, научно-технической и гуманитарной областях. "Вьетнам - наш надежный друг и партнер. Наши отношения опираются на многолетние традиции взаимовыгодного сотрудничества и обоюдного уважения. Они носят статус всеобъемлющего стратегического партнерства. Но потенциал нашего сотрудничества, как мы считаем, раскрыт не до конца. Важно параллельно продолжать наращивать объемы экспорта и импорта продукции, ускоряться в реализации совместных инвестиционных проектов и искать новые точки роста", - пояснил он.

По мнению Чернышенко, новыми перспективными направлениями сотрудничества являются информационная безопасность, большие данные, электронное правительство и умные города. Он отметил, что российские IТ-компании, включая "Ростелеком", "Лабораторию Касперского", "Новый диск", "РТ Лабс", "Яндекс" и другие, заинтересованы в развитии профильного сотрудничества с вьетнамскими партнерами.

"Цифровизация экономики - глобальный и неизбежный процесс, требующий от всех государств в мире адаптации к новым условиям. Мы высоко оцениваем усилия Вьетнама на данном направлении. Готовы оказывать поддержку в реализации стратегии по переходу к инновационной экономической системе "Индустрия 4.0". Считаем, что российский опыт в данной области может оказаться полезным для цифровой трансформации Вьетнама", - сказал Чернышенко.