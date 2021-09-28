Энергоблок Нововоронежской АЭС вывели на полную мощность после планового ремонта

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Четвертый энергоблок Нововоронежской атомной электростанции (АЭС), расположенной в городе Нововоронеж в Воронежской области, вывели на полную мощность после проведения планово-предупредительного ремонта. Об этом сообщила во вторник пресс-служба "Росэнергоатома".

"28 сентября четвертый энергоблок Нововоронежской АЭС вывели на 100% мощности после проведения планово-предупредительного ремонта", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в энергоблоке № 4 отремонтированы реакторная установка, турбоагрегаты и турбогенераторы. В частности, специалисты выполнили ремонтные работы разного уровня на шести парогенераторах и на трех главных циркуляционных насосах. "Ключевой технической операцией стала перегрузка ядерного топлива. <…> В настоящее время энергоблоки № 5, № 6 и № 7 НВАЭС работают в штатном режиме и несут нагрузку в соответствии с диспетчерским графиком", - добавили в пресс-службе.

Нововоронежская АЭС является филиалом "Росэнергоатома", расположена на берегу реки Дон в 42 км южнее Воронежа. Это первая в России АЭС с реакторами типа ВВЭР (водо-водяные энергетические реакторы корпусного типа с обычной водой под давлением). В 2016 году на ней был запущен первый в мире энергоблок № 6 нового поколения "3+", в 2019 году введен в строй второй инновационный энергоблок № 7. В сравнении с традиционными реакторами поколение "3+" обладает рядом преимуществ: электрическая мощность реакторной установки повышена на 20% - с 1 000 до 1 200 МВт; срок службы основного оборудования увеличен в 2 раза - с 30 до 60 лет.

За счет высокой автоматизации и внедрения новых технологических решений количество персонала уменьшено на 25-30%.