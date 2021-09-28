Белый дом продолжает контактировать с членами ОПЕК по снижению цен на нефть

ВАШИНГТОН, 28 сентября. /ТАСС/. Американские власти продолжают контактировать с членами Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК) по вопросам, связанным с установлением цен на нефть. Об этом заявила во вторник пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на регулярном брифинге для журналистов.

"Мы продолжаем контактировать с международными партнерами, включая ОПЕК, по вопросам важности конкурентных рынков и установления цен [на нефть], а также больших усилий для поддержки восстановления экономики. Мы, безусловно, отслеживаем [динамику цен на нефть]", - отметила она.

"Уверяю вас, мы не только взаимодействуем с ОПЕК, мы рассматриваем все возможности снижения стоимости нефти", - добавила Псаки.

По ее словам, власти США "используют все доступные средства для мониторинга американского рынка и устранения любых незаконных действий, которые могут способствовать росту цен" на нефть.

Ранее стоимость ближайшего фьючерса на нефть марки Brent превысила $80 за баррель впервые с осени 2018 года.