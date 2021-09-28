Кабмин обсудит запрет на промышленный вылов китов и дельфинов

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Правительство России на заседании в среду планирует обсудить внесение изменений в федеральный закон "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов", предусматривающих запрет на промышленный вылов китов и дельфинов. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

"Законопроект предусматривает установление запрета на осуществление промышленного и прибрежного рыболовства китов, дельфинов и морских свиней", - говорится в материалах к заседанию.

Ранее кабмин установил временный запрет на вывоз из РФ в государства, не являющиеся членами Евразийского экономического союза, китов, дельфинов и морских свиней. Ограничения действуют с 20 сентября и продлятся 180 дней.