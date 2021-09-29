Кабмин обсудит исполнение бюджета за I полугодие, вопросы конкуренции и другие темы

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Правительство РФ на заседании в среду планирует обсудить вопрос об исполнении федерального бюджета за первые шесть месяцев текущего года и ряд других вопросов. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

Согласно материалам к заседанию, доходы федерального бюджета за первое полугодие составили почти 11,3 трлн рублей, расходы - около 10,5 трлн рублей. Профицит бюджета составил 774,7 млрд рублей.

Согласно закону о бюджете, доходы федеральной казны в 2021 году были предусмотрены в объеме около 18,77 трлн рублей, расходы - примерно 21,52 трлн рублей. Таким образом, дефицит бюджета в нынешнем году прогнозировался на уровне 2,75 трлн рублей (около 2,4% ВВП).

Правительство также планирует ознакомиться с данными о состоянии конкуренции в стране. "Доклад содержит анализ конкурентной среды в Российской Федерации, в том числе в сфере развития цифровой торговли, биржевых торгов, государственного заказа, а также результаты деятельности антимонопольных органов", - говорится в материалах к заседанию.

Запрет на промышленный вылов китов и дельфинов

В повестке заседания также значится обсуждение внесения изменений в федеральный закон "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов". "Законопроект предусматривает установление запрета на осуществление промышленного и прибрежного рыболовства китов, дельфинов и морских свиней", - пояснили в пресс-службе правительства.

Ранее кабмин установил временный запрет на вывоз из РФ в государства, не являющиеся членами Евразийского экономического союза, китов, дельфинов и морских свиней. Ограничения действуют с 20 сентября и продлятся 180 дней.

Правительство в среду обсудит и проект закона, направленный на "совершенствование порядка взимания сборов за пользование объектами водных биологических ресурсов". В том числе документ предусматривает создание механизма уплаты сборов за пользование объектами водных биологических ресурсов с предоставлением льгот в целях увеличения объемов и доли выпуска продукции из водных биоресурсов высокой степени переработки.

Новые полномочия Минцифры

На заседании также планируется обсудить вопрос о наделении Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ полномочиями по осуществлению госполитики в сфере литературной деятельности.

Сейчас за Минцифры закреплена в том числе функция по определению государственной политики в сфере издательской и полиграфической деятельности. Ранее сообщалось, что в положении об этом министерстве предлагается слова об "издательской и полиграфической деятельности" заменить словами о "литературной, издательской и полиграфической деятельности".

Поддержка дебютного кино

Правительство обсудит и внесение изменений в федеральный закон "О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации". Подготовленные поправки дадут возможность обеспечивать полное госфинансирование производства и проката для дебютных и документальных отечественных фильмов.

Речь идет, в частности, о дебютных фильмах (независимо от их вида), создаваемых режиссерами - выпускниками государственных вузов по соответствующим специальностям, в течение пяти лет после получения ими высшего образования; документальных (в том числе научно-популярных) фильмах и "уникальных авторских анимационных фильмах", уточняется в материалах к заседанию. Также полное госфинансирование в исключительных случаях может быть предоставлено и иным фильмам "с учетом художественной и культурной значимости кинопроекта".

Другие вопросы

Кроме того, кабмин в среду рассмотрит внесение изменений в закон "Об ипотечных ценных бумагах". "Проект федерального закона направлен на повышение кредитного качества ипотечных облигаций за счет исключения риска частичной утраты ипотечного покрытия при банкротстве кредитной организации, в которой открыты счета ипотечного агента", - пояснили в пресс-службе правительства.

Также в повестке заседания значится законопроект, направленный на исключение пробелов и противоречий в федеральных законах, регулирующих прохождение дипломатической службы в системе МИД России.

Наконец, кабмин обсудит выделение средств корпорации "Туризм.РФ" на инвестиционные проекты в сфере туризма в рамках федерального проекта "Развитие туристической инфраструктуры" национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства".