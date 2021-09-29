Счетная палата подготовила заключение по результатам мониторинга исполнения госпрограмм

МОСКВА, 29 сентября./ТАСС/. Программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в России в 2020 году исполнена на 94%. Такие выводы следуют из заключения Счетной палаты РФ по результатам мониторинга исполнения госпрограмм за 2020 год.

"В 2020 году из 151 целевого показателя (индикатора) плановые значения на 2020 год установлены по всем показателям, фактические значения представлены по 142 показателям (94,%), по девяти показателям не представлены предварительные данные (6%)", - отмечается в сообщении.

В Счетной палате также сообщили, что исполнение показателей (индикаторов) по ведомственному проекту "Развитие отраслей агропромышленного комплекса, обеспечивающих ускоренное импортозамещение основных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" составило 71%. По данным аудиторов, основные результаты реализации госпрограммы не позволили обеспечить достижение целей по выполнению параметров продовольственной безопасности, заданных Доктриной продовольственной безопасности Российской Федерации, в отношении таких видов продукции, как молоко и молокопродукты (в пересчете на молоко), картофель, овощи и бахчевые культуры, фрукты и ягоды.

"Низкое исполнение показателей ведомственного проекта "Развитие отраслей агропромышленного комплекса, обеспечивающих ускоренное импортозамещение основных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия", по информации Минсельхоза России, связано с действием некоторых факторов, таких как: неблагоприятная социально-экономическая ситуация, сложившаяся в результате распространения коронавирусной инфекции, неблагоприятными природно-климатическими условиями в отдельных субъектах Российской Федерации, а также сокращением в 2020 году поголовья крупного рогатого скота, овец, коз и птицы, повлиявшим на достижение индекса производства животноводства (в сопоставимых ценах) в хозяйствах всех категорий", - говорится в документе.

Кроме того, в 2020 году отмечается увеличение на 0,4 процентного пункта по сравнению с 2019 годом уровня самообеспеченности по молоку и молокопродуктам (в пересчете на молоко), что ниже темпов роста объемов производства молока, который, по предварительным данным, увеличился за аналогичный период на 2,8%. По данным аудиторов, это объясняется ежегодным ростом потребления молока и молокопродуктов на душу населения.

По данным Счетной палаты, по ведомственному проекту "Техническая модернизация агропромышленного комплекса" из шести запланированных показателей (индикаторов) не достигнут один показатель - "Энергообеспеченность сельскохозяйственных организаций на 100 га посевной площади". Так, при установленном плановом значении показателя в размере 152 лошадиных силы его фактическое значение составило 151 лошадиную силу, или 99,3%. При этом исполнение сводной бюджетной росписи, показатели которой были увеличены в шесть раза, осуществлено в полном объеме.

Недостижение показателя в рамках указанного ведомственного проекта связано с отсутствием возможности контроля его выполнения в рамках существующих мер поддержки через льготные программы акционерного общества "Росагролизинг" ввиду того, что данные показатели не установлены в соглашениях, заключаемых между Минсельхозом России и регионами, отмечается в документе.

Аудиторы указывают, что уровень исполнения расходов федерального бюджета по госпрограмме составил в 2020 году 99,8% показателя сводной бюджетной росписи, в том числе: по Минсельхозу России - 99,8%, по Россельхознадзору - 99,6%, по Росжелдору и Минобрнауки России - 100,%. В 2020 году неисполненные бюджетные ассигнования на реализацию госпрограммы составили 572,6 млн рублей, или 0,2% сводной бюджетной росписи. В 2020 году неисполненные бюджетные назначения Минсельхоза России по госпрограмме составили 504,3 млн рублей, или 0,2% сводной бюджетной росписи и 88,1% общего объема неисполненных бюджетных назначений.

Риски невыполнения жилищной госпрограммы

Целевые показатели государственной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ" имеют риски быть невыполненными. Так, в 2020 году не была достигнута задача по доступности жилья, говорится в имеющихся в материалах СП. "В госпрограмме отсутствует анализ взаимосвязей и степени взаимного влияния ее показателей (индикаторов) на целевые показатели (индикаторы) других госпрограмм. Таким образом, существуют риски недостижения целевых показателей (индикаторов) госпрограммы в случае невыполнения целевых показателей (индикаторов) других госпрограмм", - говорится в материалах.

Так, уровень выполнения показателей госпрограммы в 2020 году составил 69% при увеличении ассигнований в 1,6 раза по сравнению с утвержденными на конец года. В частности, по данным Счетной платы, в 2020 году не было достигнут плановый коэффициент доступности жилья: план - 2,4, факт - 3,09. Это было связано с увеличением стоимости жилья на рынке, а также снижением уровня среднедушевого дохода населения из-за распространения коронавирусной инфекции, поясняется в материалах.

Кроме того, анализ Счетной палаты показал, что госпрограмма не является в полной мере документом стратегического планирования, содержащим комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, исполнителям и ресурсам.

При этом кассовое исполнение расходов федерального бюджета за 2020 год по госпрограмме составило 312,4 млрд рублей, или 95% от утвержденной бюджетной росписи.

Программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" утверждена постановлением правительства РФ в 2017 году. Ее действие рассчитано до конца 2025 года. Мероприятия программы согласуются с национальным проектом "Жилье и городская среда".

Программа развития фармацевтики

Плановые показатели госпрограммы "Развитие фармацевтической и медицинской промышленности" в 2020 году достигнуты менее чем на 50%, следует из заключения Счетной палаты.

"В 2020 году из 24 показателей ГП-20, по которым в 2020 году предусмотрены плановые значения, не достигнуты 10 показателей (41,7%), что оказывает влияние на выполнение задач и ожидаемых результатов реализации госпрограммы в части формирования научного, технологического и производственного потенциала фармацевтической и медицинской промышленности", - говорится в документе.

Например, в подпрограмме "Развитие производства лекарственных средств" в связи с ухудшением общеэкономической ситуации в России не достигнуты плановые значения по показателю "Объем инвестиций в научные исследования, разработки, технологические инновации и перевооружение производства лекарственных средств" (уровень достижения - 52%). В Счетной палате отметили, что кризисные явления в российской экономике привели к существенному росту процентных ставок по кредитам и ужесточению политики банков по их выдаче. Для многих российских производителей это выразилось в снижении доступности заемных средств и снижении экономической эффективности деятельности.

В подпрограмме "Развитие производства медицинских изделий" не достигнуты плановые значения по показателям "Доля медицинских изделий отечественного производства в общем объеме потребления" (72%) и "Объем экспорта медицинских изделий" (43,4%). По данным Счетной палаты, недостижение значения первого показателя связано с длительными - до 1,5 лет - сроками регистрации медизделий, двукратным увеличением суммы вложений производителей в процедуру регистрации, падением курса рубля по отношению к мировым валютам и увеличением стоимости медицинских изделий зарубежного производства.

"Цены на импортируемые медицинские изделия росли существенно быстрее, чем цены на медицинские изделия, производимые на территории России. Этот фактор даже при сохранении структуры потребления в натуральном выражении (в части соотношения импортной и российской продукции) приводит к формальному росту доли импортной продукции в денежном выражении", - объяснили в ведомстве.

На недостижение планового значения второго показателя повлияло сокращение спроса по основным направлениям экспорта российских медицинских изделий, вызванное общеэкономической ситуацией: в настоящее время российские производители ориентированы на внутренний рынок. Дополнительным фактором, влияющим на динамику экспорта, является санкционная политика в отношении России, добавили в Счетной палате.

Исполнение расходов федерального бюджета

Бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы в 2020 году утверждены в объеме 11,3 млрд рублей. Основная доля финансового обеспечения реализации мероприятий госпрограммы приходится на Минпромторг РФ - 96,9%. В то же время у министерства отмечается наиболее низкий уровень исполнения расходов федерального бюджета - 83,5%.

Среди причин в Счетной палате назвали факторы, связанные с корректировкой проектно-сметной документации в рамках инвестиционных проектов, увеличением сроков изготовления и поставки подрядными организациями технологического оборудования и выполнения строительно-монтажных работ, длительностью процедур подготовки и согласования нормативных правовых актов, определяющих правила предоставления субсидий, а также проблемами, связанными с распространением коронавирусной инфекции.

По оценке Счетной палаты, степень эффективности госпрограммы за 2020 год соответствует уровню "низкая степень эффективности", уровень выполнения всех ее показателей и подпрограмм составил 62,3% (в 2019 году - 62,1%). По оценке Минэкономразвития России, степень эффективности госпрограммы в 2020 году составила 83,5%, что соответствует уровню "ниже среднего" (в 2019 году - 81,4%).

Показатели по новым рабочим местам по ГП НТР

Показатели по созданию рабочих мест, а также по доле доходов образовательных организаций от реализации дополнительных программ в рамках госпрограммы "Научно-технологическое развитие Российской Федерации" (ГП НТР) в 2020 году не выполнены. Такие данные содержатся в заключении СП.

Отмечается, что в 2020 году из 23 показателей (индикаторов) подпрограмм и федеральных целевых программ (ФЦП), по которым представлены фактические данные, 21 показатель (индикатор) выполнен.

"В отчетном периоде не были достигнуто плановое значение по двум показателям (8,7% от числа показателей уровня подпрограмм и ФЦП, плановые значения по которым были предусмотрены на 2020 год): "Доля доходов образовательных организаций от реализации дополнительных образовательных программ и программ профессионального обучения в общем объеме доходов от образовательной деятельности" (план - 10%, факт - 4,4%) и "Количество новых рабочих мест, тыс. раб. мест" (факт 0 при плане - 0,63)", - говорится в документе.

Из индикаторов (показателей) всей ГП НТР в 2020 году также не достигнуто значение двух. В частности, планировалось, что Россия по удельному весу в общем числе заявок на получение патентов на изобретения, поданных в мире по областям, определяемым приоритетами научно-технологического развития, должна занять восьмое место, а по факту оказалась на 10-м.

"Что связано со снижением патентной активности организаций, занимающихся научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими работами (НИОКТР) на протяжении последних нескольких лет, а также временным лагом получения реального эффекта от реализации государственных мер, принимаемых в настоящее время федеральными органами исполнительной власти, по поддержке НИОКТР средних и завершающих стадий, сопровождаемых патентованием", - говорится в анализе Счетной палаты.

Второй индикатор, который не удалось выполнить в 2020 году, по данным Счетной палаты - "Место Российской Федерации по численности исследователей в эквиваленте полной занятости среди ведущих стран мира (по данным Организации экономического сотрудничества и развития)". "План - пятое место, факт - шестое место, что связано со сложившейся негативной тенденцией на протяжении последних лет, связанной с сохранением численности исследователей в эквиваленте полной занятости", - говорится в сообщении.

Исполнение бюджета

В 2020 году исполнение расходов федерального бюджета, по данным Счетной палаты, по ГП НТР осуществляли 36 главных распорядителей бюджетных средств. Основная доля финансового обеспечения реализации мероприятий госпрограммы приходится на Минобрнауки России (65,8 % показателя сводной росписи с изменениями). Кассовое исполнение расходов федерального бюджета за 2020 год составило около 767,9 млрд рублей, что на 0,8 %, меньше показателя сводной бюджетной росписи.

В Счетной палате также отмечают низкий уровень исполнения расходов федерального бюджета по госпрограмме у Минкультуры России (96,1 %), Минстроя России (80,9 %), МИД России (80,3 %).

Уровень выполнения показателей (индикаторов) ГП НТР и подпрограмм составил в 2020 году, по данным Счетной палаты, 88% при незначительном уменьшении сводной бюджетной росписью бюджетных ассигнований на 0,5%.

Госпрограмма "Научно-технологическое развитие Российской Федерации" утверждена постановлением правительства РФ от 29 марта 2019 года. Ее срок реализации 2019 - 2030 годы. Ответственным исполнителем ГП НТР является Минобрнауки России, участников - 33. ГП НТР является одним из основных механизмов реализации Стратегии научно-технологического развития РФ и Основных направлений деятельности правительства РФ на период до 2024 года.

К целям госпрограммы относятся развитие интеллектуального потенциала нации, научно-техническое и интеллектуальное обеспечение структурных изменений в экономике, эффективная организация и технологическое обновление научной, научно-технической и инновационной (высокотехнологичной) деятельности.

Эффективность госпрограммы "Развитие здравоохранения"

СП оценила уровень эффективности исполнения госпрограммы (ГП) "Развитие здравоохранения" в 2020 году как низкий, следует из заключения регулятора.

"По оценке Счетной палаты, степень эффективности ГП-1 в 2020 году соответствует уровню "низкая степень эффективности" (уровень выполнения всех показателей (индикаторов) госпрограммы и входящих в ее состав подпрограмм составляет 73,8% (низкий уровень), уровень динамики достижения показателей за 2020 год по сравнению с 2019 годом - 46 % (низкий уровень), уровень выполнения контрольных событий по детальным планам-графикам - 90,2% (высокий уровень), уровень кассового исполнения госпрограммы к сводной бюджетной росписи - 96,3% (средний уровень), уровень управления ГП-1 составлял 66,7% (средний уровень). Дебиторская задолженность в части расходов федерального бюджета по ГП-1 за 2020 год увеличилась (средний уровень). Уровень ввода объектов капитального строительства составил 66,7% (низкий уровень)", - следует из отчета.

При этом по оценке Минэкономразвития России, степень эффективности реализации госпрограммы в 2020 году составила 93%, что соответствует уровню "выше среднего". В заключении поясняется, оценка определялась на основе пяти показателей: оценки показателей или индикаторов уровня государственной программы РФ - 100%, подпрограмм государственной программы - 93,9%, оценки эффективности реализации основных мероприятий - 88,5%, оценки кассового исполнения расходов федерального бюджета - 96,1% и оценки эффективности деятельности ответственного исполнителя - 0%.

В отчете СП также указывается, что в 2019 году госпрограмма "Развитие здравоохранения" не подлежала оценке эффективности ввиду того, что доля показателей, по которым не представлены фактические значения, превысила 10% и составила 14,6%. "Вместе с тем уровень выполнения всех показателей (индикаторов) госпрограммы и входящих в ее состав подпрограмм и федеральный целевых программ составляла 61,6% (низкий уровень), уровень динамики достижения показателей за 2019 год по сравнению с 2018 годом составлял 75,5% (низкий уровень), уровень выполнения контрольных событий по плану мониторинга реализации ГП-1 составлял 94,3% (высокий уровень), уровень кассового исполнения госпрограммы к сводной бюджетной росписи составлял 95% (средний уровень), уровень управления ГП-1 составлял 75% (высокий уровень). Дебиторская задолженность в части расходов федерального бюджета за 2019 год уменьшилась (высокий уровень). Уровень ввода объектов капитального строительства составил 73,9% (низкий уровень)", - говорится в документе.