Три пункта пропуска на границе с Китаем в Приморье закроются на время празднования Дня КНР

ВЛАДИВОСТОК, 29 сентября. /ТАСС/. Три пограничных пункта пропуска между Приморским краем и Китаем не будут работать с 1 по 3 октября, а один из них будет закрыт вплоть до 7 октября, сообщает в среду пресс-служба Дальневосточного таможенного управления. Приостановка работы связана с празднованием в Китае Дня образования КНР и ремонтом.

"С 1 по 7 октября 2021 года включительно в автомобильном пункте пропуска "Турий Рог" не будет осуществляться пропуск транспортных средств, грузов и товаров через российско-китайскую границу. Кроме того, с 1 по 3 октября 2021 года включительно не будут работать автомобильные пункты пропуска "Краскино" и "Полтавка". Изменения в работе пунктов пропуска "Турий Рог" и "Краскино" связаны с празднованием Дня образования Китайской Народной Республики, в связи с этим [сопредельные] пункты пропуска КНР - "Хуньчунь" и "Мишань" - не будут работать", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пункт пропуска "Полтавка" приостановит работу из-за ремонта в сопредельном пункте пропуска "Дуннин". При этом режим работы трех железнодорожных и еще одного автомобильного пункта пропуска "Пограничный" Уссурийской таможни не изменится.

Основные поставки китайских овощей в Приморье идут через пункты пропуска "Краскино", "Пограничный" и "Полтавка". В 2020 году китайские власти дважды ограничивали пересечение границы водителями грузовиков по соображениям борьбы с новой коронавирусной инфекцией. Из-за этого с российской стороны скапливались очереди из грузовых автомобилей. По данным на утро 29 сентября на всех пунктах пропуска между Приморьем и Китаем в очередях стоит 278 грузовых машин.