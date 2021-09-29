"Ведомости": в Минэкономразвития отметили риски неконтролируемого роста экосистем

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Быстрый рост экосистем создает риски, связанные с трудовыми отношения внутри крупных экосистем, с безопасностью данных, а также с цензурированием высказывания. Об этом рассказал замминистра экономического развития Владислав Федулов в интервью газете "Ведомости", опубликованном в среду.

По словам Федулова, первый риск - трудовые отношения внутри крупных экосистем. "Самый простой пример - условия договоров между агрегатором и таксистами. Фактически водитель не оформляется в штат, на нем лежит вся ответственность, при этом он платит комиссию за вход на платформу, не говоря о налогах. Правильная ли это модель - вопрос. Мы считаем, что в ряде случаев есть явные дисбалансы", - пояснил Федулов.

Второй риск относится к безопасности данных. Федулов подчеркнул, что в Минэкономразвития интересуются двумя аспектами этого риска - "чтобы массивы информации не утекали и чтобы компании ими не приторговывали".

Третий риск связан с цензурированием высказывания. "Экосистема может блокировать или модерировать любые публикации, по сути, на свое усмотрение. <...> Экосистемы фактически могут формировать общественное мнение. Вряд ли население заинтересовано в том, чтобы бизнес стал политическим регулятором", - уточнил Федулов.

Помимо Минэкономразвития, особое внимание росту экосистем уделяет Банк России. Отмечается, что регулятор беспокоится по поводу вложений финансовых экосистем в непрофильные рисковые активы. Банк России собирается ввести риск-чувствительный лимит на уровне 30% для банков, строящих или входящих в экосистемы. Кроме этого, планируется обязать банки раскрывать всю информацию о вложениях в непрофильные активы, а также внимательней следить за обеспечением информбезопасности и финансированием участников экосистем.

Федулов рассказал газете, что в Минэкономразвитии разделяют опасения ЦБ, однако полагают, что "регулирование все же должно быть мягким". "ФАС, например, говорит о саморегулировании. Нельзя качнуть чашу весов таким образом, чтобы связать руки участникам финансового сектора. Любые ограничения стоят денег", - заключил Федулов.