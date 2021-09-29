Китайский город Санья внедрит в таксопарки 1 тыс. электромобилей со сменным аккумулятором

САНЬЯ /Китай/, 29 сентября. /ТАСС/. Власти курортного города Санья (провинция Хайнань, Южный Китай) внедрят в местные таксопарки 1 тыс. электромобилей со сменным аккумулятором. Об этом сообщила газета "Санья жибао".

По ее данным, первая партия из 400 электромобилей уже запущена в эксплуатацию. Остальные 600 будут постепенно введены в работу. Как пишет газета, использование электромобилей со сменным аккумулятором позволяет значительно увеличить время работы автомобиля, улучшить технические характеристики, а также повысить безопасность.

Как указывается в статье, для использования электромобилей власти города Санья уже построили пять электростанций для смены аккумуляторов. К концу года их количество возрастет до 10. В материале также подчеркивается, что на замену батареи потребуется не более 30 секунд.

В целях борьбы с загрязнением окружающей среды и защиты экологии власти Хайнаня намерены к 2030 году полностью прекратить продажу на острове автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями. Для этих целей правительство будет поощрять покупку населением электромобилей и машин с гибридной силовой установкой, а также развивать необходимую для них инфраструктуру.

В настоящее время количество автомобилей на новых источниках энергии в Санья составляет около 9% от их общего числа по стране.