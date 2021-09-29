Фитнес-клубы просят отменить норму о допуске посетителей по QR-коду в Самарской области

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии Ольга Киселева направила письмо губернатору Самарской области Дмитрию Азарову с предложением отменить для фитнес-клубов в регионе норму о допуске посетителей только при наличии QR-кода. Об этом говорится в документе, копия которого имеется в распоряжении ТАСС.

Накануне самарские власти сообщили о запуске системы пропусков с помощью QR-кодов в культурно-досуговые учреждения и фитнес-центры. Новые ограничения, как ожидается, вступят в силу через две недели.

"Мы надеемся, что, учитывая социальную значимость индустрии фитнеса, руководство Самарской области заинтересовано в ее поддержке и развитии. Поэтому просим вас исключить фитнес-клубы из списка предприятий, на которые распространяется действие с обязательным предъявление сертификатов о вакцинации и ПЦР-тестов", - отмечается в письме ассоциации.

В документе отмечается, что после публикации сообщения об ограничениях фитнес-отрасль региона, к которой относятся 287 клубов и студий, где работают свыше 5 тыс. сотрудников, "столкнулась со шквалом обращений потребителей на возврат денежных средств".

"Более того, такого рода ограничения стимулируют взрывной рост теневого бизнеса по продаже поддельных документов и той части рынка, которая работает в серой зоне - без официальных трудовых отношений, уплаты налогов и т.д. Первые, кто страдает в этой ситуации, - компании, которые создают рабочие места, исправно пополняют бюджет, платя налоги и страховые взносы", - указывается в письме.

В АОФИ подчеркнули, что разделяют обеспокоенность ростом уровня заболеваемости, и уже оказывают помощь в борьбе с болезнью. Так, посещаемость клиентов в рамках действующих ограничений снижена на 50%, во всех клубах проводится вакцинация сотрудников. По состоянию на 28 сентября в регионе вакцинировано от 50% до 80% сотрудников в зависимости от города. Все инженерные системы, включая климатическое оборудование, работают исправно, обеспечивается требуемая кратность воздухообмена и очистка воздуха. "Особо подчеркиваем: в фитнес-клубах на данный момент проходят реабилитацию после перенесенного заболевания COVID-19 тысячи клиентов, введены специальные восстановительные программы", - добавляется в письме.

Содействие в борьбе с коронавирусом

Фитнес-клубы Самарской области планируют и дальше содействовать в борьбе с коронавирусной инфекцией, говорится в письме АОФИ.

В частности, организации готовы открывать на своих территориях пункты вакцинации, проводить акции и предоставлять скидки и бонусы вакцинированным посетителям, увеличить процент вакцинированных сотрудников не ниже 70% до конца октября, нарастить количество санитайзеров, антисептиков и других инструментов дезинфекции на территории фитнес-клубов.

Также АОФИ готова проводить "внутриотраслевые проверки фитнес-клубов на предмет соблюдения всех норм и правил и оперативному устранению недочетов в случае их выявления", говорится в письме.