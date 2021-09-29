"Ведомости": кабмин может скорректировать расходы бюджета-2022 перед внесением в Госдуму

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Правительство РФ сейчас дорабатывает проект федерального бюджета на 2022 год перед внесением его в Госдуму, и не исключено, что общая сумма государственных расходов может вырасти, сообщает сегодня газета "Ведомости".

Помощник президента РФ Максим Орешкин на совещании у главы государства предлагал скорректировать проект бюджета на 2022-2024 годы, который был одобрен правительством 21 сентября, и увеличить расходы бюджета на 2022 год на несколько сотен миллиардов рублей, пишет издание со ссылкой на федерального чиновника.

Сейчас документ находится в стадии доработки и сумма бюджета на следующий год может вырасти, однако на данный момент изменения основных характеристик производить не планируется, заявил газете источник, близкий к правительству. При этом как минимум средства довольно ощутимо будут перераспределены, хотя и с сохранением нынешней конструкции базовых параметров бюджета на 2022 год. Сейчас расходы следующего года планируются на уровне 23,6 трлн рублей, при этом бюджет сверстан с профицитом в 1,4 трлн. После внесения документа в Госдуму менять основные характеристики бюджета - уровень доходов, расходов и профицита (либо дефицита) не разрешено.

"В проекте бюджета, который сверстан с профицитом в 1,4 трлн рублей, расходы на 2022 год заложены на уровне ниже, чем в 2021 году, что не совсем логично, поскольку номинальный объем ВВП вырастет достаточно существенно", - подчеркнул собеседник издания. Источник, близкий к правительству, также пояснил, что для увеличения расходов бюджета до этого объема возможно продолжение практики отступления от бюджетного правила, к которому прибегли в 2020 году в качестве антикризисной меры.

По мнению источника газеты, хотя в проекте бюджета на 2022-2024 годы есть спорные моменты, до повышения общей суммы расходов вряд ли дойдет. В правительстве, полагает он, ограничатся перераспределением средств между различными направлениями.

Представитель Минфина в ответ на запрос "Ведомостей" заявил, что "традиционно на площадке правительства проект федерального бюджета дорабатывается на предмет корректного учета всех программ и мероприятий - это обычная практика". "С точки зрения бюджетной политики все приоритеты, цели и задачи уже расставлены и отражены в законопроекте", - сказал он. Представитель аппарата правительства не ответил на запрос. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также не прокомментировал вопросы издания.