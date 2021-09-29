Патрушев обсудил с губернатором Сахалинской области вопросы развития экономики региона

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 29 сентября. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности (СБ) России Николай Патрушев провел в среду в Южно-Сахалинске рабочую встречу с губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко.

Глава региона рассказал секретарю СБ РФ об основных вопросах, имеющих важное значение для развития экономики области и повышения качества жизни ее населения.

Первое направление, по словам Лимаренко, связано с транспортной доступностью: в аэропорту Южно-Сахалинска нужно построить новую взлетно-посадочную полосу с хорошими сейсмическими параметрами, но для этого потребуется поддержка со стороны государства. Патрушев отметил, что для улучшения работы аэропорта уже проделана большая работа. "И в этом направлении надо добиваться новых серьезных результатов", - подчеркнул он.

Вторым важным пунктом губернатор назвал улучшение состояния электросетей Сахалина, так как нынешнее сетевое хозяйство было построено давно и уже не отвечает современным требованиям. Программа модернизации сетей разработана, и регион ждет поддержки на федеральном уровне, поскольку речь здесь идет об обеспечении безопасности и комфорта жизни населения, отметил Лимаренко.

Третьей темой он обозначил проекты модернизации порта в Корсакове, где планируется создать самую крупную базу по переработке рыбы во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе. И здесь без помощи федерального центра также не обойтись, сказал руководитель региона.

"Конечно, нужно построить новый современный порт, и без государственной поддержки это сделать очень сложно", - согласился Патрушев.