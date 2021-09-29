"Известия": Минфин предложил внести корректировки в налогообложение физлиц

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Минфин предлагает внести корректировки в налогообложение физических лиц. Планируется удерживать налог у букмекеров с выигрыша любого размера, а также обязать российские компании платить НДФЛ с заграничных сотрудников, пишут "Известия" со ссылкой на "Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов".

"Закрепление в законодательстве особенностей налогообложения вознаграждений при исполнении трудовых обязанностей дистанционно за пределами России. Предполагается установить, что такие выплаты относятся в целях налогообложения к доходам от источников в Российской Федерации", - отмечено в документе.

Минфин также предлагает возложить новые налоговые обязательства на букмекеров. На данный момент игорные компании самостоятельно платят налог с выигрыша в 15 тыс. рублей, а если сумма ниже, то налог платят игроки. Министерство намерено добиться полной налоговой ответственности букмекеров.

Помимо этого, предлагается обязать пенсионный фонд России направлять в налоговую сведения о владельцах сертификатов материнского капитала, распорядившихся его средствами, а также об использованных суммах. Также Агентство по страхованию вкладов в случае ликвидации или банкротства банка будет обязано передавать в налоговую информацию о выплаченных вкладчикам процентах.

Минфин намерен ослабить налоговую нагрузку, установив предельные размеры компенсационных выплат, которые работодатели производят своим дистанционным сотрудникам за организацию труда. Кроме того, предлагается увеличить предельный возраст детей налогоплательщиков, которые претендуют на социальный вычет (на оплату медицинских услуг и лекарств) до 24 лет, если они обучаются на очной форме. Минфин также предложил скорректировать порядок учета расходов при продаже семьями с детьми недвижимости, приобретенной с государственной поддержкой.