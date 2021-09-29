МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. "Российские железные дороги" (РЖД) утвердили порядок организации туристических перевозок пассажиров. Об этом журналистам сообщил заместитель генерального директора холдинга Дмитрий Пегов.

"Нам понятно, что внутренний туризм стал востребован, поэтому мы активно занимались туристическими перевозками. Впервые выпустили распоряжение "Об организации порядка туристических перевозок в холдинге ОАО "РЖД"… Мы в этом распоряжении (…) очень детально описали все моменты назначения туристических поездов, по сути дела обслуживания пассажиров-туристов… Это иной тип пассажиров и иной тип перевозки", - сказал он.

В этом году, по словам Пегова, очень популярен мультимодальный маршрут в Карелию. РЖД разработали и два новых туристических направления - "Серебряный маршрут" (Москва - Псков - Великий Новгород - Рыбинск - Ярославль - Москва) и "Сказки Поволжья" (Москва - Свияжск - Йошкар-Ола - Нижний Новгород - Москва).

Пегов добавил, что в целом в дальнем следовании летом наибольшим спросом пользовались поездки в Москву, Санкт-Петербург, Ярославль, Нижний Новгород, Саратов, Казань, Смоленск, Орел, Брянск, Курск, Воронеж, Белгород, Сочи, Анапу, Сочи, Краснодар и Ростов-на-Дону. Всего по 15 топовым направлениям за три летних месяца перевезено 5,431 млн пассажиров, заключил замглавы РЖД.