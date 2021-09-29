В Кремле пока не в курсе изменений в деле бизнесмена Пугачева

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Кремль пока не ознакомился с информацией о возобновлении в Париже расследования по иску бывшего владельца Межпромбанка Сергея Пугачева, сообщил журналистам в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, мы не имели возможности ознакомиться. Пока, честно говоря, не до этого", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Арбитражный суд Москвы в апреле 2015 года признал Пугачева и еще троих топ-менеджеров виновными в действиях, которые привели к банкротству Межпромбанка. В частности, речь идет о выдаче заведомо невозвратных кредитов и выводе ликвидных активов. Суд по заявлению Агентства по страхованию вкладов (АСВ) привлек их к субсидиарной ответственности по долгам банка в размере 75,6 млрд рублей.

В рамках дела Высокий суд Лондона в феврале 2016 года арестовал активы экс-банкира на £1,2 млрд и запретил ему покидать страну. Однако к этому времени Пугачев уже выехал во Францию. Генпрокуратура России направляла Парижу запрос о выдаче россиянина.

В 2015 году Пугачев подал иск в арбитраж Гааги, в котором потребовал взыскать с России $12 млрд в качестве компенсации ущерба, причиненного в результате экспроприации его активов, в том числе Енисейской промышленной компании, "ОПК Девелопмент" и других.

В июне 2020 года Минюст РФ сообщал, что Международный арбитраж отказал в удовлетворении иска Пугачева, требовавшего с России 14,5 млрд долларов, а также обязал бывшего владельца Межпромбанка возместить России расходы на разбирательство в сумме $5,8 млн.