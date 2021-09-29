ВЭБ.РФ до конца года выберет пилотные регионы для внедрения системы IRIIS

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Госкорпорация ВЭБ.РФ завершила оценку двух первых кейсов по Национальной системе оценки качества инфраструктурных проектов (IRIIS). Пилотный пул регионов для ее внедрения будет сформирован до конца 2021 года, сообщила ТАСС зампред ВЭБ.РФ - член правления Светлана Ячевская.

Разработка системы IRIIS ведется ВЭБ.РФ, Национальным центром ГЧП (входит в группу ВЭБ.РФ) и международной компанией "АИКОМ" при поддержке Минфина РФ в рамках внедрения принципов качественных инфраструктурных инвестиций, одобренных государствами - членами G20. Разработка призвана помочь российским и иностранным инвесторам оценить риски и перспективы проектов, реализуемых на территории России.

"Мы ожидаем, что в ближайшие пять лет в различных отраслях через IRIIS пройдет проектов не менее чем на 1,5 трлн руб. Видим, что региональным и муниципальным властям важно иметь инструментарий, критерии оценки качества, чтобы принимать решения о поддержке действительно проработанных проектных инициатив с минимальными рисками. IRIIS как раз позволяет уже на старте проекта правильно и эффективно настроить управленческую модель, учесть все возможные факторы: экономические, социальные и экологические", - отметила Ячевская.

К внедрению системы оценки проявляют интерес как инициаторы проектов, так и региональные власти.

При этом ключевыми аспектами методологии являются экономика и управление, качество жизни, экология и климат, добавила она.

Первым проектом, который прошел верификацию в IRIIS, стало строительство "Восточного выезда" - из Уфы на автодорогу М-5 "Урал". Это концессия в Республике Башкортостан со сроком реализации 25 лет и общим объемом инвестиций около 40 млрд руб. ВЭБ в синдикате с ВТБ выступает в качестве кредитора этого проекта через фабрику проектного финансирования. Также пилотную оценку проходит один из инфраструктурных проектов "Российских железных дорог" - создание железнодорожных подходов к особой экономической зоне "Калуга" в Калужской области, отметили в госкорпорации.