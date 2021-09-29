Украина накопила в подземных хранилищах 18,8 млрд куб. м газа

КИЕВ, 29 сентября. /ТАСС/. Подготовка Украины к отопительному сезону находится на финишной прямой, в подземных хранилищах накоплено 18,8 млрд куб. м газа. Об этом заявил в среду премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

"Готовность объектов в целом по стране составляет более 90%, а некоторые города готовы практически на 100%. В подземных хранилищах накоплено 18,8 млрд куб. м газа, что больше показателей 2017 и 2018 годов, когда было не более 16 млрд куб. м газа к этому времени", - сказал он во время заседания правительства. Шмыгаль также заверил, что "средств для дальнейшей закупки голубого топлива достаточно, тарифы будут оставаться стабильными, а программа субсидий будет увеличена".

Премьер также сообщил, что с 1 октября тариф на электроэнергию будет снижен до 1,44 гривны (около $0,4) за кВт*ч для 80% украинских семей.

Глава правительства также поручил министру энергетики Герману Галущенко обратить внимание на надлежащее выполнение задач по подготовке к устойчивому прохождению осенне-зимнего периода и ежедневное информирование общества о состоянии подготовки.