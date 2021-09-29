Строительство и реконструкцию водозаборов Южно-Сахалинска проведут за счет концессии

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Власти Южно-Сахалинска до конца года планируют заключить концессионное соглашение на строительство одного и реконструкцию двух водозаборов с объемом финансирования в 19 млрд рублей. Это позволит полностью обновить систему водоснабжения города, сообщил вице-мэр Южно-Сахалинска Виталий Данилов на инфраструктурном конгрессе "Российская неделя ГЧП" в Москве.

"Есть предложение Росводоканала по концессии на строительство, реконструкцию и последующую эксплуатацию централизованных объектов централизованного водоснабжения, водоотведения города. Предполагается, что вложения составят порядка 19 млрд рублей. Принято решение уже о возможности реализации данного концессионного соглашения. Планируем, что мы к 1 декабря текущего года это концессионное соглашение уже подпишем", - сказал Данилов.

Вице-мэр уточнил ТАСС, что речь идет о строительстве одного и реконструкции двух водозаборов. Он пояснил, что эти объекты позволят обеспечить качественной водой 85-90% жителей города.

"У нас сейчас проблема с ветхими сетями, потеря достигает порой до 70% в сетях. Плюс у нас идет развитие новых микрорайонов, а там нет ни сетей, ни водозаборов, поэтому мы пытаемся обеспечить инфраструктурой за счет строительства новых, в том числе реконструировать действующие сети в городе", - сказал Данилов.

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