Путин заявил, что Россия и Турция нарастили товарооборот после пандемии

СОЧИ, 29 сентября. /ТАСС/. Россия и Турция не только компенсировали потери товарооборота из-за пандемии коронавируса, но и нарастили его, заявил президент РФ Владимир Путин в среду на встрече с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

"Мы не только все компенсировали, что потеряли за пандемийный год, но и нарастили", - констатировал глава российского государства, говоря об экономических связях двух стран.

Путин подчеркнул, что контакты представителей двух стран продолжались и в сложное время пандемии. "Приятно отметить также и то, что отношения у нас развиваются, развиваются позитивно", - заметил президент РФ, добавив, что "профильные ведомства постоянно работают друг с другом, причем по всем направлениям". По данным главы российского государства, в 2020 году у РФ и Турции "был провал в товарообороте в 20 с лишним процентов". "В этом году только за девять месяцев текущего года, даже за 8,5 [месяцев] рост составил свыше 55 [процентов]", - сказал Путин.