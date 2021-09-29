Новый лоукостер Citrus сформирует маршрутную сеть к весне

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Маршрутная сеть нового лоукостера Citrus будет сформирована к весне. Об этом в кулуарах форума Forbes Woman Day сообщила журналистам акционер S7 Group, глава совета директоров S7 Airlines Татьяна Филёва.

"Аэропорты базирования не выбраны… Рассматривается достаточно большой набор [аэропортов], я бы не хотела озвучивать, потому что это будет неправда - мы не выбрали, куда летим. Как я говорила, задача лоукостера - снизить на максимум косты, чтобы дать минимальные перевозки из региона в регион. Сейчас этап "отжатия" аэропортов по полной. Начало продаж - весной, летом в июле взлетаем. Аэропорты к весне уже будут, мы заведем расписание", - сказала она.

"Да", - уточнила Филева в ответ на вопрос о том, будет ли в тот же момент готова маршрутная сеть.

Она добавила, что с аэропортами "нужно еще поработать" по ставкам, потому что "они могут лучше".

Маршрутная сеть Citrus будет акцентирована на прямых межрегиональных направлениях преимущественно в средней полосе РФ, в обход Москвы и Подмосковья. Лоукостер начнет полеты в июле 2022 года и может открыть продажи билетов 1 апреля 2022 года.

S7 Group - крупнейший частный авиационный и космический холдинг РФ, который объединяет компании, осуществляющие деятельность в сфере авиаперевозок, техобслуживания воздушных судов, разработки и внедрения современного ПО, а также в области использования космического пространства. S7 Airlines - крупнейшая частная авиакомпания РФ, выполняет рейсы на самолетах Airbus, Boeing и Embraer.