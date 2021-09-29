Суд в Москве оштрафовал Google на 6,5 млн рублей за неудаление запрещенного контента

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Мировой суд Таганского района Москвы оштрафовал на 6,5 млн рублей компанию Google по двум эпизодам, связанным с отказом удалить запрещенную информацию. Общая сумма штрафов, наложенная российскими судами на компанию, составила 39 млн рублей.

"422-й мировой судебный участок признал Google виновным еще по двум эпизодам административных правонарушений, предусмотренных п. 4. ст. 13.14 (неудаление владельцем информационного ресурса информации в случае, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законом РФ), и назначил наказание в виде штрафа в размере 6,5 млн рублей", - сообщили ТАСС в пресс-службе Таганского районного суда Москвы.

Ранее мировой суд оштрафовал Google на 32,5 млн рублей за отказ удалить запрещенную информацию и локализовать базы данных российских пользователей в РФ. Таким образом, общая сумма штрафов, назначенных Google LLC российскими судами, составила 39 млн рублей.

Роскомнадзор ранее сообщал о неудалении порталом YouTube, принадлежащим Google LLC, порядка 5 тыс. запрещенных материалов. По данным службы, администрация YouTube игнорирует требования ведомства о необходимости удаления материалов, содержащих ложную информацию.