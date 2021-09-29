Банки нарастили выдачу кредитов наличными в августе до рекордных 612 млрд рублей

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Российские банки в августе 2021 года выдали кредитов наличными на рекордную сумму 612 млрд рублей, что на 4,6% больше по сравнению с предыдущим месяцем и на 32,5% больше, чем за август 2020 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

В бюро отметили, что это максимальный объем средств, которые получили заемщики в этом сегменте за один месяц, за всю историю банковского сектора. Предыдущий рекорд был установлен в апреле - тогда заемщики взяли кредиты на 610 млрд рублей. По сравнению с июлем 2021 года объем предоставленных банками средств вырос на 5%, по сравнению с августом 2020 года - на 32%, а по сравнению с августом 2019 года - на 40%.

"Выдачи кредитов наличными установили рекорд за счет значительного увеличения числа заемщиков. С одной стороны, в августе россияне традиционно берут кредиты из-за сезона отпусков и необходимости подготовить детей к началу нового учебного года. С другой стороны, банки продолжают серьезно конкурировать друг с другом за качественных заемщиков, стараясь удерживать процентные ставки на относительно низком уровне, несмотря на повышение Банком России ключевой ставки", - приводит пресс-служба слова гендиректора ОКБ Артура Александровича.

Среди 30 регионов, в которых банки выдали наибольший объем кредитов наличными, лишь в Якутии наблюдался спад кредитования по сравнению с июлем (на 6%),

Самый сильный рост отмечен в Ленинградской области (на 12%), Санкт-Петербурге (10%), Краснодарском крае (8%) и Москве (8%).

Средний размер кредита наличными при этом сократился с 347 тыс. рублей в июле до 338 тыс. рублей в августе против 325 тыс. рублей в том же периоде прошлого года. Полная стоимость кредита (процентная ставка плюс иные обязательные платежи) выросла на 1 процентный пункт - с 15,8% годовых в июле до 15,9% годовых в августе.