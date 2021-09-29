В Сбере заявили, что уровень проникновения ипотеки в России достиг 10% ВВП

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Уровень проникновения ипотеки в России достиг 10% ВВП, потенциал дальнейшего роста сохраняется. Об этом заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царёв рассказал на онлайн-встрече с инвесторами и аналитиками "Deep dive в ипотечный бизнес Сбера".

"Объем ипотечного портфеля на 1 августа 2021 года составил 11,6 трлн рублей - это 10% российского валового внутреннего продукта. Начиная с 2012 года общероссийский ипотечный портфель вырос в пять раз (с 2,3 трлн до 11,6 трлн рублей), а его доля в ВВП - в 3,3 раза (с 3 до 10%). Несмотря на столь впечатляющие цифры, в сравнении с другими странами российский рынок ипотеки имеет хорошие перспективы роста", - сказал он.

По словам Царева, с 2009 года средняя ставка по ипотеке в России снизилась с 15 до 7%, а объемы выдач при этом выросли с 0,2 трлн рублей в 2009 году до 4,5 трлн рублей в 2020 году.

"Более того, в текущем году банки уже выдали гражданам ипотеку на рекордные 5,2 трлн рублей - и это несмотря на пандемию коронавируса. Таким образом, за прошедшее десятилетие миллионы россиян смогли успешно решить жилищный вопрос, который в нашей стране всегда стоял очень остро. Мы рассчитываем на сохранение позитивных тенденций на ипотечном рынке и в следующем году", - отметил Царев, напомнив, что доля "Сбера" на ипотечном рынке составляет 52,7%.