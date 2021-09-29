Фармкомпания "Полисан" начала в Петербурге выпуск вакцины "Спутник V"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 сентября. /ТАСС/. Петербургская научно-технологическая фармацевтическая фирма "Полисан" запустила производственную линию по выпуску вакцин "Спутник V" и "Спутник Лайт". Об этом сообщила в среду пресс-служба администрации Петербурга.

"Фирма "Полисан" запустила новую производственную линию, которая сможет выпускать в год до 40 млн доз вакцин "Спутник V" и "Спутник Лайт", - говорится в сообщении.

Меморандум о развитии производства лекарственных препаратов между правительством Санкт-Петербурга и компаниями "Полисан" и Biocad (также выпускает указанные вакцины в Петербурге) был подписан в этом году на Петербургском международном экономическом форуме. Отмечается, что новая линия на "Полисане" для выпуска вакцин была создана в кратчайшие сроки, обеспечены нормативы полной производственной цепочки для выпуска препаратов.

"Полисан" уже несколько лет имеет статус стратегического инвестора города. Ежегодно завод выпускает более 26 млн упаковок лекарств, из них более 75% входит в перечень жизненно необходимых лекарственных препаратов. Компания входит в топ-20 экспортеров лекарственных средств. Объем экспорта достигает 15% - около 800 млн рублей в год.