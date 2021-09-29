В октябре "Аэрофлот" начнет выполнять рейсы на Кипр из Уфы и Екатеринбурга

НИКОСИЯ, 29 сентября. /ТАСС/. Авиакомпания "Аэрофлот" приступит в октябре к выполнению полетов на Кипр из Уфы и Екатеринбурга вдобавок к тем многочисленным авиарейсам, которые она выполняет на этот остров из Москвы и Санкт-Петербурга. Об этом свидетельствуют появившиеся в среду новые данные системы бронирования "Аэрофлота".

Согласно этим данным, полеты из Уфы в международный аэропорт города Ларнака будут выполняться по пятницам, а из Екатеринбурга - по субботам.

Первый рейс крупнейшего российского авиаперевозчика по маршруту Уфа - Ларнака (SU626) запланирован на 8 октября, а первый полет Екатеринбург - Ларнака (SU624) - на 9 октября.

Данную информацию корреспонденту ТАСС подтвердили и в кипрском представительстве "Аэрофлота".

После того, как авиакомпания начнет выполнять полеты на остров из этих двух городов, общее число авиарейсов "Аэрофлота" на Кипр из России увеличится до 21 в неделю.