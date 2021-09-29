Россия в январе - июле сохранила второе место по объемам добычи нефти

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Россия в январе - июле 2021 года сохранила второе место по добыче нефти, уступив США, свидетельствуют данные Росстата.

Так, в мае текущего года РФ добывала 10,43 млн баррелей в сутки (б/с) против 11,31 б/с в США за тот же период. В июне российская добыча снизилась до 10,39 млн б/с против 11,31 млн б/с в США. В июле Россия нарастила объемы добычи до 10,45 млн б/с, США незначительно снизили добычу, до 11,3 б/с.

РФ уверенно опередила по показателям добычи Саудовскую Аравию. Эр-Рияд добывал в мае 2021 года 8,54 млн б/с, в июне - 8,93 млн б/с, в июле - 9,47 млн б/с.

Всего за январь - июль текущего года Россия добыла 299,5 млн тонн нефти, что на 1,7% ниже аналогичного показателя прошлого года. Экспорт российской нефти снизился за отчетный период на 10,3%, до 130 млн тонн. Доля экспорта нефти в добыче РФ составила 43,4%. При этом за июль добыча нефти в РФ увеличилась на 11,8% в годовом выражении, до 44,4 млн тонн.