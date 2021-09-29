Reuters: EMA примет решение по бустерным дозам вакцины Pfizer-BioNTech 4 октября

ГААГА, 29 сентября. /ТАСС/. Европейское агентство лекарственных средств (EMA) вынесет решение по возможному применению бустерных доз вакцины против коронавируса Comirnaty, разработанной американской и германской фармацевтическими компаниями Pfizer и BioNTech, 4 октября. Об этом сообщило в среду агентство Reuters.

По его данным, заключение EMA сконцентрируется на безопасности и эффективности бустерных доз вакцины и будет иметь широкий охват, то есть не будет указывать, какие именно группы населения должны их получать. "Это позволит государствам приспособить использование бустеров под национальные нужды, не выходя при этом за рамки, обозначенные европейским регулятором", - отмечает Reuters.

На данный момент позиция агентства заключается в том, что бустерные дозы вакцины от коронавируса не являются крайней необходимостью для населения в целом. Однако при этом многие страны ЕС уже начали применять бустерные дозы без официального решения EMA.

В настоящее время агентство также проводит оценку заявки на использование бустерной дозы вакцины Spikevax производства американской компании Moderna.