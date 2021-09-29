Месторождение с запасами золота 87,7 тонн на Кавказе могут выставить на торги в 2022 году

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Аукцион на предоставление права пользования участком недр, включающим крупное золоторудное месторождение "Имени Б.К. Михайлова" в Кабардино-Балкарской Республике, может пройти во втором полугодии 2022 года, сообщили ТАСС в пресс-службе Федерального агентства по недропользованию (Роснедр).

Запасы месторождения оцениваются в 87,7 тонны золота и 390 тонн серебра.

"Запасы в таких количествах по результатам работ за счет средств федерального бюджета поставлены на государственный учет впервые за последние десятилетия", - отметили в Роснедрах.

Ранее холдинг "Росгеология" сообщил, что решением Государственной комиссии по запасам были утверждены и поставлены на государственный баланс запасы рудного золота категорий С1+С2 в объеме 87,719 тыс. кг месторождения "Имени Б.К. Михайлова" (бывшее Гитче-Тырныауз), относящегося к федеральному фонду недр.

Как отметил глава "Росгеологии" Сергей Горьков, месторождение "Имени Б.К. Михайлова" стало крупнейшим в Европейской части России.

По словам Горькова, выполненная геолого-экономическая оценка показывает высокую рентабельность разработки месторождения, на котором возможно построить предприятие производительностью по добыче и переработке до 3,6 млн тонн руды в год, что внесет существенный вклад в развитие экономики Кабардино-Балкарской Республики.

Специалисты "Росгеологии" в 2021 году разработали техническо- экономическое обоснование (ТЭО) временных разведочных кондиций с подсчетом запасов месторождения. С учетом горно-геологических и горнотехнических условий залегания рудных зон был предложен открытый способ разработки месторождения.

По подсчетам "Росгеологии", чистый дисконтированный доход за весь срок отработки месторождения составит около 3 млрд рублей при внутренней норме прибыли 17,26% и индексе доходности инвестиций 1,12. Срок окупаемости инвестиций не превысит семи лет.