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Пандемия COVID-19

В АКОРТ заявили, что большинство сотрудников торговых сетей привиты от COVID-19

Председатель президиума организации Игорь Караваев отметил, что безопасность сотрудников и посетителей остается приоритетом торговых сетей

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Большая часть сотрудников торговых сетей в РФ вакцинированы от COVID-19, сообщил ТАСС председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев.

"Большинство сотрудников торговых сетей, входящих в АКОРТ, прошли вакцинацию", - сказал Караваев.

Он отметил, что безопасность сотрудников и посетителей остается приоритетом торговых сетей: в работе используются маски и перчатки, контролируется соблюдение посетителями масочного режима и социальной дистанции, проводится обработка наиболее используемых контактных поверхностей и другие, установленные в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора.

По словам Караваева, это позволяет замедлить или предотвратить распространение коронавирусной инфекции и сделать процесс приобретения товаров в торговых сетях максимально безопасным.

Ранее заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов сообщил ТАСС, что новый подъем заболеваемости COVID-19 в России, предположительно, может произойти из-за невакцинированных граждан.

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РоссияПандемия COVID-19
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