Премьер Италии не считает вероятным возвращение ЕС к строгим ограничениям дефицита бюджета

РИМ, 29 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Италии Марио Драги считает нереалистичным возвращение к ранее существовавшим ограничениям дефицита бюджета стран ЕС. Такое мнение он высказал в среду на пресс-конференции.

20 марта прошлого года в связи с тяжелыми последствиями пандемии Еврокомиссия смягчила ограничения бюджетных расходов в ЕС. До этого решения предел возможного дефицита бюджета ограничивался 3% ВВП страны, а госдолг - 60%.

"Возвращение к тем же правилам прошлого мне кажется нереалистичным, во всяком случае при имеющихся финансовых структурах внутри Евросоюза. Думаю, что в ближайшие месяцы Еврокомиссия предложит, как можно прийти к согласию по поводу правил", - сказал Драги. Он допустил, что дискуссия продлится весь 2022 год. "Рано делать прогнозы", - добавил он.

До пандемического кризиса у ЕС и Италии были серьезные расхождения в оценке приемлемых значений бюджетного дефицита. В частности, в 2018 году Еврокомиссия отклоняла предлагаемый Римом проект бюджета Итальянской Республики, размер внешней задолженности которой достигал 130% ВВП.

Марио Драги в прошлом занимал пост главы Европейского центрального банка (ЕЦБ), и именно ему приписывают заслуги спасения единой европейской валюты во время системного кризиса ЕС. Многие аналитики прогнозируют, что Драги будет принадлежать ведущая роль в ЕС после ухода Ангелы Меркель с поста канцлера ФРГ.

Роль Германии

Также Драги отметил, что смена правительства в Германии и приход нового министра финансов ФРГ не повлияет на позицию Берлина в вопросах бюджетных правил ЕС. По его словам, сложно представить, чтобы крупнейшая европейская страна выстраивала политику, исходя из того, кто будет занимать ответственную должность.

"Прошедшие в Германии выборы пока не увенчались предложением [состава] правительства. Многие говорят, что [переговоры] о пакте стабильности будут зависеть от того, кто станет министром финансов, но мне кажется слишком упрощенной такая интерпретация. Может, в этом есть доля истины, но сложно представить, чтобы крупнейшая европейская страна следовала политике, исходя из [позиции] министра финансов, а не канцлера", - сказал Драги.