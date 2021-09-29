Премьер Италии считает успешную вакцинацию причиной роста экономики страны

РИМ, 29 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Италии Марио Драги убежден, что именно благодаря успешной вакцинации его стране удалось достичь экономического роста выше прогнозного. Об этом глава итальянского правительства заявил в среду на пресс-конференции, представив обновленный подтвержденный экономический прогноз.

"Экономика сейчас находится в лучшей ситуации, чем мы прогнозировали пять месяцев назад. Экономический рост - на уровне 6% вместо 4,5%, которые мы ожидали. Дефицит бюджета тоже ниже - 9,4%, а не 11,8%. Снижается внешняя задолженность, и это свидетельство того, что задолженность снижается с ростом", - сказал Драги.

"Залог успеха - вакцинация, можно работать спокойно", - добавил премьер. Он заверил, что правительство будет добиваться сохранения таких темпов роста, который превзойдет показатели до пандемии. "Рост должен быть устойчивым и гораздо выше, чем показатели до пандемии. Низкие показатели экономического роста были в основе затяжного кризиса и роста внешней задолженности", - пояснил он.

В Италии число полностью иммунизированных приближается к 80% населения старше 12 лет, 83% получили по крайней мере одну дозу прививки от коронавируса. Темпы распространения вируса снижаются, как и число госпитализированных с тяжелой формой коронавирусной инфекции.