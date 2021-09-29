Технологии для ОПК станут стратегическим проектом Оренбургского госуниверситета

ОРЕНБУРГ, 29 сентября. /ТАСС/. Оренбургский государственный университет (ОГУ) вошел в число участников программы "Приоритет 2030", защитив четыре проекта по развитию вуза. Проект "Технологии и кадры для ОПК" станет стратегическим направлением развития вуза на ближайшие десять лет, сообщил в среду журналистам врио ректора ОГУ Сергей Мирошников.

"Первый проект будет реализовывать с ведущим оборонно-промышленным предприятием Оренбургской области - ПО "Стрела", - сказал он.

Как уточнили в пресс-службе вуза, стратегический проект "Технологии и кадры для ОПК" предполагает создание в регионе научно-производственной и учебной базы для профильной подготовки талантливых школьников и реализации непрерывного образования инженерно-технических работников на этапах "СПО - вуз - предприятие ОПК".

"Наша цель - [к 2030 году войти] в топ-50 вузов России, мы должны стать предпринимательским университетом и создавать в год не менее 30 стартапов. Мы должны стать международным университетом с ростом не менее чем в пять раз количества [иностранных] студентов. И очень важно укрепиться в позициях российского научно-образовательного и культурного центра. Для этого мы будем выпускать порядка 5 тыс. мультимедийных материалов ежегодно с охватом 1,5 млн человек", - уточнил Мирошников.

По словам врио ректора, в настоящее время в ОГУ обучается около 1 тыс. иностранных студентов, но уже через несколько лет их число возрастет до 5 тыс. человек. Для привлечения молодых людей из других государств в вузе уже создали факультет для иностранных студентов, организовали службу рекрутинга, впервые в истории заключили соглашение с Россотрудничеством. В ближайших планах - открыть представительство в Киргизии.

Университет, по словам Мирошникова, уже начал трансформироваться, на базе факультетов вуза намерены создать институты. Это даст структурным подразделениям больше самостоятельности, позволит активнее привлекать работодателей, которые заинтересованы в качественной подготовке своего будущего персонала. При этом институты будут получать финансирование на конкурсной основе, добавил Мирошников.

Карбоновый полигон и креативный кластер

ОГУ также намерен работать над созданием первого в стране степного карбонового полигона для минимизации негативного воздействия на окружающую среду. Этой теме посвящен проект "Разработка и применение природоподобных технологий", отметил врио ректора. Вуз планирует применить биореакторы нового поколения.

Мирошников рассказал, что на сегодняшний день прорабатывается вопрос о месте расположения этого объекта, рассматривается три территории на востоке и в центральной части региона. Этот проект, по его словам, призван не только улучшить экологическую ситуацию в регионе, но и будет способствовать формированию у молодежи нового мышления, направленного на рациональное природопользование.

Проект ОГУ "Инновации средового проектирования" предусматривает создание креативного университетского кластера. В него войдут школы бизнеса и предпринимательства, дизайна, архитектуры и строительства.

"Есть такие оценки, что в ближайшие 20 лет почти половину всех рабочих мест в мире займут роботы. Огромное количество людей, которые заняты на этих рабочих местах останутся не у дел. В связи с этим наша задача сегодня в университете перестроиться, дать мощное дизайнерское, творческое, креативное образование. <...> Необходимо, чтобы ребята, которые у нас учатся, ощущали среду совсем по-другому - творчески, чтобы они вокруг себя создавали комфортную среду, которая бы нравилась людям", - объяснил Мирошников.

Врио ректора вуза также сообщил, что ОГУ закупает различное мультимедийное оборудование, а также создает большую студию для производства медиаконтента. Это составляющие проекта "Университетская ноосфера", который направлен на формирование единого информационного пространства университетов. Как уточнили в пресс-службе вуза, в ходе его реализации будет запущена автоматизированная информационная система "Stud.Драйвер", сформированы медиалаборатории, отдельные творческие коллективы и студенческие сообщества, создающие научно-образовательный и социокультурный контент.

О программе "Приоритет 2030"

Минобрнауки России объявило о запуске программы "Приоритет 2030" 24 июня, она направлена на повышение конкурентоспособности России в области образования, науки и технологий. Предполагаемый срок реализации программы - 10 лет, она будет проходить в два этапа: 2021-2025 годы и 2025-2030 годы. Ожидается, что в программе примут участие не менее 100 университетов, которые ежегодно смогут рассчитывать на базовый грант не менее чем в 100 млн рублей и спецгрант, размер которого устанавливает специальная комиссия.

В результате комиссия Минобрнауки России отобрала в программу "Приоритет 2030" 106 университетов из 49 городов РФ. Эти учреждения получат базовую часть гранта в размере 100 миллионов рублей. Более 60% вузов, вошедших в программу, - региональные. Только 28 университетов находятся в Москве, 11 - в Санкт-Петербурге. Еще 67 вузов распределены по 47 городам России.