Россия поможет Южной Осетии открыть в республике вторую ПЦР-лабораторию

ЦХИНВАЛ, 29 сентября. /ТАСС/. Минздрав России поможет Южной Осетии открыть в республике новую лабораторию для проведения полимеразной цепной реакции (ПЦР) на базе Республиканского многопрофильного медцентра в Цхинвале, сообщил журналистам в среду глава Минздрава закавказской республики Сослан Наниев.

"С Минздравом Российской Федерации уже согласован вопрос об открытии на базе Республиканского многопрофильного медицинского центра ПЦР-лаборатории, средства нам выделены. Мы запросили у наших специалистов те мощности, которые им необходимы, они их сами нашли, выбрали, и в ближайшее время мы их получим и лаборатория начнет работать", - сказал Наниев.

Он отметил, что соответствующий специалист из РФ - врач-лаборант - уже работает в Южной Осетии, и в кооперации с ней югоосетинские специалисты пришли к выводу о необходимости еще одной ПЦР-лаборатории. "Мы постараемся, чтобы уже до Нового года лаборатория начала работать", - уточнил министр.

В настоящее время в Южной Осетии, население которой превышает 50 тыс. человек, работает только одна ПЦР-лаборатория - на базе комитета Югосетпотребнадзора.

Полимеразная цепная реакция - метод молекулярной биологии, позволяющий добиться значительного увеличения малых концентраций определенных фрагментов нуклеиновой кислоты в биологическом материале. Помимо амплификации ДНК, ПЦР позволяет производить множество других манипуляций с нуклеиновыми кислотами и широко используется в биологической и медицинской практике, например, для диагностики заболеваний, для установления отцовства, для клонирования генов, выделения новых генов.