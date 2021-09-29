МЭР, Роспатент и Новосибирская область заключили соглашение о защите интеллектуальных прав

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Министерство экономического развития (МЭР) РФ, Роспатент и правительство Новосибирской области подписали трехстороннее соглашение о поддержке в сфере интеллектуальной собственности в регионе. Об этом сообщили в среду в пресс-службе Минэкономразвития РФ.

"Минэкономразвития России, Роспатент и правительство Новосибирской области подписали трехстороннее соглашение о внедрении рекомендаций по управлению результатами интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации в указанном регионе", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, МЭР РФ и Роспатент с 2019 года заключают подобные трехсторонние соглашения с регионами для реализации рекомендаций по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации. В рамках договоренностей ведомства поддерживают регионы по вопросам методологии внедрения новаций, участвуют в подготовке кадров. При этом регион берет на себя обязательства определить ответственных лиц за развитие данной сферы, сформировать документ с целями и задачами, обеспечить рост патентной активности.

"Для Новосибирской области, уверен, сфера интеллектуальной собственности и ее коммерциализация имеют особое значение. Достаточно вспомнить научно-технологический комплекс Новосибирска - одного из лидеров в стране по инновациям", - цитирует пресс-служба заместителя министра экономического развития РФ Владислава Федулова.

В настоящее время, как добавили в пресс-службе, подобные соглашения заключены с девятью регионами - с Татарстаном, Карелией, Карачаево-Черкесской Республикой, Тамбовской, Вологодской, Воронежской, Ульяновской, Омской и Кемеровской областями.