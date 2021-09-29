Ростуризм определил требования к национальным туристским маршрутам

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Ростуризм разработал проект постановления правительства, устанавливающий критерии определения национальных туристских маршрутов в РФ. Согласно документу, опубликованному в среду на портале проектов нормативных правовых актов, такие маршруты должны быть уникальными, узнаваемыми и значимыми.

Так, уникальность маршрута определяется наличием в его пунктах "товаров, в отношении которых в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации зарегистрировано право на географическое указание или наименование места происхождения товара, продукции народных художественных промыслов". Узнаваемость маршрута отражает его представленность в российских и зарубежных СМИ, международных рейтингах, на ярмарках, выставках и форумах, следует из текста проекта. Кроме того, в составе туристского маршрута должен быть хотя бы один объект, обладающий культурной, исторической и общественной ценностью, что подтверждается российскими или международными организациями сохранения наследия, или объект культурного наследия, или природный объект, расположенный на особо охраняемой природной территории, или объект, связанный с местом традиционного бытования народных художественных промыслов.

Кроме того, национальный туристский маршрут должен быть комплексным, узнаваемым, способствовать росту внутреннего и въездного туристического потока не менее чем на 20% по сравнению с предшествующим годом, быть значимым с социально-экономической и культурно-познавательной точки зрения, вносить вклад в формирование имиджа России как туристского направления мирового уровня, следует из документа.

Маршрут должен быть организован таким образом, чтобы турист мог самостоятельно определять продолжительность и скорость его прохождения. Он должен быть оборудован системой навигации и обеспечен необходимой полиграфической и сувенирной продукцией. Согласно проекту постановления, национальные туристские маршруты могут проходить по территории одного или нескольких российских субъектов и иметь определенную тематическую направленность. Целью их создания является увеличение объема внутреннего и въездного туристического потока и повышение вклада туристской отрасли в ВВП России.

Определение туристских маршрутов в качестве национальных будет осуществляться по итогам документарной и выездной оценки. Для этих целей будет создан экспертный совет, в который войдут представители Ростуризма, федеральных органов исполнительной власти и органов государственной власти субъектов, а также представители профессиональных и общественных объединений.

Положение о порядке определения национальных туристских маршрутов предлагается утвердить в соответствии со статьей 4.4 федерального закона "Об основах туристской деятельности в РФ", которой закрепляются условия оказания услуг экскурсоводами и гидами-переводчиками. Предполагается, что изменения вступят в силу 1 июля 2022 года.