Индекс PMI производственного сектора Китая в сентябре понизился до 49,6

ПЕКИН, 30 сентября. /ТАСС/. Индекс деловой активности (PMI) производственного сектора китайской экономики за сентябрь понизился на 0,5 процентного пункта (п. п.) и составил 49,6, впервые за многие месяцы оказавшись в отрицательной зоне. Об этом сообщило в четверг Государственное статистическое управление КНР.

Как уточняется в докладе, опубликованном на сайте ведомства, такое падение динамики "объясняется низким уровнем активности у отраслей с высоким потреблением электроэнергии".

Из документа следует, что PMI крупных компаний страны за минувший месяц, несмотря на общую тенденцию, повысился на 0,1 п. п., составив 50,4. У коммерческих организаций среднего масштаба произошло понижение на 1,5 п. п., до 49,7. Малые предприятия тоже продемонстрировали падение: их индекс изменился на 0,7 п. п., до 47,5, продолжая оставаться в отрицательной зоне.

Согласно распространенному докладу, субиндекс производства (49,5) в Китае в сентябре уменьшился на 1,4 п. п. Показатель новых заказов опустился на 0,3 п. п. (до 49,3). Субиндекс цен на сырье вырос на 0,5 п. п., до 48,2. Ситуация в сфере занятости немного ухудшилась (снижение на 0,6%) - показатель составил 49.

Сфера услуг

PMI непроизводственного сектора Китая в сентябре повысился по сравнению с предыдущим месяцем сразу на 5,7 процентных пункта (п. п.), выйдя из отрицательной зоны и составив 53,2.

Как уточняется в докладе, за последний месяц в Китае наблюдалось уверенное восстановление отраслей, наиболее всего пострадавших от негативного воздействия пандемии, - воздушных, железнодорожных и автомобильных перевозок, гостиничного хозяйства и ресторанного бизнеса, а также предприятий по охране окружающей среды. В то же время компании, занимающиеся предоставлением услуг на рынке капитала и в сфере недвижимости, претерпели спад.

Из документа следует, что субиндекс новых заказов в Китае повысился на 6,8 п. п., до 49. Закупочные цены выросли на 2,2 п. п., до 53,5, а отпускные - на 1,2 п. п., до 50,5.

Подындекс предпринимательских оценок и ожиданий в сентябре повысился по сравнению с данными августа на 1,7 п. п., до 59,1. Сфера занятости тоже продемонстрировала рост - на 0,8 п. п., до 47,8.

Значение PMI и входящих в него субиндексов в 50 пунктов расценивается как сохранение активности сектора экономики на неизменном уровне. Движение выше этого порога свидетельствует об улучшении ситуации, в противном случае - об обратной тенденции.

За 2020 год PMI непроизводственного сектора КНР повысился с 54,1 до 55,7 пункта. В феврале прошлого года из-за пандемии произошел большой разовый спад (до 29,6 пункта), после чего ситуация улучшилась.