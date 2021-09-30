Всемирный банк выделил Гаити $75 млн

ГАВАНА, 30 сентября. /ТАСС/. Руководство Всемирного банка (ВБ) одобрило предоставление Гаити $75 млн для создания новых рабочих мест и восстановления экономики после землетрясения в августе. Об этом в среду сообщает местный новостной портал Gazette Haiti.

Отмечается, что средства будут направлены на поддержку 4 тыс. предприятий, а также создание более 10 тыс. рабочих мест в районах, пострадавших от удара стихии.

Социально-экономическая ситуация в Гаити усугубилась после произошедшего 14 августа на юге республики землетрясения магнитудой 7,2. В результате удара стихии погибли более 2,2 тыс. человек, пострадали более 12,7 тыс. Землетрясение привело к полному разрушению более 53 тыс. зданий, еще более 83 тыс. построек были разрушены частично.