Кабмин утвердил постановление о стимулировании бюджетных инвестиций в инфраструктуру

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому регионы, реструктурировавшие в нынешнем году бюджетные кредиты, будут вкладывать высвободившиеся средства в объекты инфраструктуры. Об этом сообщила в четверг пресс-служба правительства.

"В числе мероприятий, на которые регионы могут направить высвободившиеся средства, реконструкция объектов транспортной, энергетической и коммунальной инфраструктуры, подготовка проектной документации или подключение сооружений к инженерным сетям", - говорится в сообщении.

В правительстве напомнили, что в июне по поручению президента было принято решение о частичной реструктуризации обязательств регионов. Речь идет о займах, предоставленных в декабре прошлого года на срок до 1 июля 2021 года. По условиям реструктуризации, с 2021 по 2024 год регионы могут погашать по 5% от суммы задолженности ежегодно, а с 2025 по 2029 год выплачивать остаток долга равными долями. Также предусмотрена возможность досрочного погашения задолженности.

"Чтобы воспользоваться этими послаблениями, регионы должны взять на себя обязательство по инвестированию высвободившихся средств в объекты инфраструктуры. Подписанный документ фиксирует это обязательство", - подчеркивается в сообщении.

Принятое решение является частью комплекса мер по поддержке регионов. В пресс-службе кабмина напомнили, что этому вопросу Мишустин уделил значительное внимание в ходе отчета в Госдуме 12 мая. Среди основных направлений работы он тогда назвал реализацию мероприятий, озвученных президентом РФ Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию. Помимо реструктуризации бюджетных кредитов, это замещение коммерческих займов бюджетными, предоставление инфраструктурных бюджетных кредитов, а также выпуск инфраструктурных облигаций, которые позволят привлечь дополнительные внебюджетные средства на строительство жилья.