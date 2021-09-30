В СФ допустили снятие в скором времени ограничения по срокам использования маткапитала

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Ограничение по срокам использования материнского капитала может быть снято в ближайшее время, но у этого решения есть определенные риски, считает первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

"Учитывая, что материнский капитал используется как мера социальной поддержки при рождении детей достаточно длинный период времени, накопился опыт управления этими процессами: и постановка на учет, и технология выплат, и технология использования маткапитала. Учитывая, что за это время серьезно расширилась сфера применения материнского капитала, родительская ответственность, я в принципе допускаю, что в самое ближайшее время вполне возможно снятие ограничения", - сказал Рязанский ТАСС, комментируя предложение Счетной палаты снять данные ограничения, так как это является "одним из наиболее актуальных запросов населения".

Он добавил, что у этого решения есть определенные риски, так как в ряде случаев средствами маткапитала могут воспользоваться не в целях улучшения качества жизни семьи. "Сказать, что мы завтра снимем все ограничения, я бы не рискнул. К большому сожалению, мы можем получить еще некий обратный эффект. Может быть, исходя из опыта и всех наблюдений, которые есть в регионах, предложить регионам постепенно самим определять такого рода политику снятия ограничений", - подчеркнул Рязанский.

По словам сенатора, в этом вопросе нужен "очень серьезный контроль". "Я думаю, что в будущем такие ограничения, конечно, будут сниматься. А по семьям, которые попадают в зону риска, должны быть отдельные оговоренные обстоятельства, которые не позволяли бы им переводить эти средства в наличные, чтобы не нанести вред детям", - уточнил он.

Распорядиться материнским капиталом на улучшение жилищных условий можно, когда ребенку, в связи с рождением (усыновлением) которого возникло право на дополнительные меры государственной поддержки, исполнится три года. Исключение - уплата первоначального взноса по жилищному кредиту или займу, а также направление средств материнского капитала на погашение жилищных кредитов и займов. В этом случае воспользоваться материнским капиталом можно сразу после рождения (усыновления) ребенка.